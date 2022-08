Natalia Piergentili: El acuerdo, en lo sustancial, se hace cargo de la incertidumbre de la ciudadanía

La presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, señaló que el acuerdo para reformar el nuevo texto constitucional, si es que fuera aprobado en el plebiscito, se hace cargo de las dudas de la ciudadanía.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la timonel señaló que "el balance es bastante positivo, porque a diferencia de lo que se dice o especula, la verdad es que nunca hubo líneas rojas de algunos de los partidos respecto de 'esto no puedo hablar', 'esto no lo puedo ceder'".

"Sistema Político se abordó, pero no hubo acuerdo sobre cuáles podrían ser nuevas atribuciones a las Cámaras de las Regiones. Yo creo que lo que resultó fue un acuerdo que se hace cargo de las legítimas dudas, incertidumbres y, a veces, interpretaciones del texto que tenía la ciudadanía. Eso nos tiene que dejar contentos", planteó.

La timonel del PPD reconoció que "a mí me hubiese gustado ahondar en lo que tenía que ver con las atribuciones de la Cámara de las Regiones, pero también creo que, en beneficio de lo sustantivo, tenemos un acuerdo que (...) cumple con hacerse cargo de los aspectos que la ciudadanía había levantado como complejos y que, esperamos que a partir de este acuerdo, no solo adscriba al Apruebo, sino que tenga tranquilidad respecto a como se interpretan y se aterrizan aquellos puntos en la nueva Carta Fudamental".

"El ministro Jackson no tiene ninguna causal para dejar su cargo"

Sobre la resolución de la Contraloría General de la República (CGR), donde estableció que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, "no se ajustó a la necesaria prescindencia" de cara al plebiscito constitucional de salida del próximo 4 de septiembre, Piergentili pidió "desdramatizar un poco el tema".

"El Gobierno ha hecho un tremendo esfuerzo por informar a la ciudadanía y que no se le ataque sobre que está haciendo campaña. Esta es una campaña compleja porque no es que estemos votando por un candidato, estamos votando por un texto. Yo invito a la calma, aquí no se ha cometido ni un ilícito ni falta a la probidad, ni nada que se le parezca. El ministro Jackson no tiene ninguna causal para dejar su cargo", enfatizó.