No libre de asperezas, Comisión Mixta debate pendientes de la propuesta de Constitución

Este jueves la Comisión Mixta del proceso constitucional, integrada por seis consejeros y seis expertos -y que mantiene el equilibrio de fuerzas presente en el Consejo-, sesionará todo el día para debatir en torno a las 32 materias que todavía están pendientes.

La instancia está integrada por los consejeros Pilar Cuevas (RN), Luis Silva (Republicanos), Sebastián Figueroa (Republicanos), Carlos Recondo (UDI), María Pardo (CS) y Alejandro Köhler (PS), y por los comisionados Carlos Frontaura (Republicanos), Teodoro Ribera (RN), Natalia González (UDI), Verónica Undurraga (PPD), Catalina Lagos (PS) y Domingo Lovera (RD).

En las primeras horas la discusión se centró en la norma de paridad de entrada y en el rango de los tratados internacionales.

Carlos Recondo, presidente de la Comisión Mixta, determinó otorgar dos minutos por intervención, en los que el oficialismo aprovechó de pedir explicaciones a la derecha sobre por qué están en contra de ciertas observaciones.

Verónica Undurraga, también presidenta de la Comisión Experta, se refirió al tiempo de intervención y dijo que "nadie quiere quedarse discutiendo largamente, pero creo que tenemos el plazo, tenemos cinco días para hacer esto, y dentro del plazo en que tenemos que presentar, digamos en que se juega la presentación de las propuestas, me parece que manteniendo esa prudencia podríamos alargar por lo menos un minuto más, el tiempo da para eso".

Además, criticó a la derecha y señaló que "hay una especie como de resistencia a dar explicaciones o a debatir y me parece que eso, especialmente en esta etapa del proceso, no es adecuado para cumplir con nuestro propósito".

Sobre las explicaciones que pidió el oficialismo, Luis Silva, el delegado del Partido Republicano, respondió: "No me lo han pedido, pero quería aconsejarles a quienes constantemente están pidiendo que les expliquemos tal y cual, que no lo sigan haciendo, porque (algunos) van a creer que no nos han escuchado durante todo el proceso".

"Las razones las hemos dado una y mil veces, hemos compartido comisión con las comisionadas Lagos y Undurraga, con los comisionados Lovera y Köhler, nos han escuchado. Cuando están preguntando constantemente que por qué, que por qué, que por qué, puede alguien pensar que no nos han pescado, y yo creo que quedarían muy mal", acotó.

La comisión tiene hasta mañana a la medianoche para ingresar propuestas de solución a los temas pendientes, las que tienen que estar firmadas por a lo menos tres integrantes de la mixta, mientras que el sábado en la tarde se llevará a cabo la votación.