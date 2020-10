No podrán votar: Fiscalía advierte que casos activos de Covid serán detenidos si salen a la calle

El fiscal nacional, Jorge Abbott, remarcó a los persecutores regionales que aquellas personas con Covid positivo que sean sorprendidas yendo a votar este domingo 25 de octubre, deben ser detenidas sin permitirles el sufragio.

Versión totalmente contrapuesta con el Servicio Electoral donde estiman que la persona contagiada tiene el derecho a votar, independiente de si después de ello es detenida.

A través de un correo electrónico enviado a todos los fiscales regionales, Abbott remarcó que "las restricciones al derecho a voto son legítimas en el contexto de una emergencia sanitaria, como la que se experimenta y, en dicha medida, un enfermo de covid no podrá esgrimir exitosamente, en su defensa, una causal de justificación en relación con su conducta infractora de una orden de aislamiento sanitario, bajo el pretexto de estar ejerciendo legítimamente un derecho"

"La colisión que se constata se da entre los siguientes derechos fundamentales: el derecho a sufragio y el derecho a la salud", donde, "el derecho a sufragio de un sujeto contagiado pone en riesgo el derecho a la salud de miles de personas" por lo que, a juicio de Abbott, pesa más el derecho a la salud que el de sufragio.

"Todo indica que el derecho a la vida y a la salud pesan mucho más que el derecho a sufragio, pues, los primeros constituyen la base misma sobre la cual reposa el resto de los derechos, sean individuales o políticos", remarcó el fiscal naiconal quien enfatizó que se trata de "un delito de peligro concreto contra la salud individual".

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, participó el viernes en un programa de la Fiscalía Nacional en Instagram donde, fue consultada por si se permitirá votar a las personas con Covid antes de votar.

"Si eso se detecta, esa persona está en flagrancia de comisión de un delito y puede y debe ser detenida. No podemos empezar a decir 'ya, señora, vote nomás'. No. La persona contagiada que sale a la vía pública comete un delito, sabe que está enferma, está cometiendo un delito. Entonces no es que vamos a ir más ratito a detenerla. No, usted está detenida y entra en el camino de un delito que se está cometiendo en flagrancia, nada más que hacer", explicó Cartagena, según consigna La Tercera.