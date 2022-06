Normas transitorias: Convencionales de izquierda acuerdan quórum de 4/7 para reformas

Cinco días después del rechazo en el Pleno de la Convención Constitucional a la propuesta de norma transitoria sobre el quórum de 2/3 (66%) para reformas a la eventual Carta Fundamental en el período legislativo actual y hasta 2026, la mayoría de izquierda y centroizquierda de la Comisión de Normas Transitorias ingresó este martes una nueva alternativa para zanjar las discrepancias y vacíos: 4/7 (57,1%).

Hasta las 08:30 horas tenían plazo los constituyentes para presentar las indicaciones a los artículos transitorios que fueron desestimados el jueves pasado. Hasta casi las 04:00 de esta madrugada se prolongó la reunión de trabajo para afinar las propuestas que ingresarían a la comisión.

El texto presentado hoy por colectivos de izquierda e independientes corrige el alto quórum propuesto en primera instancia y señala que "hasta el 11 de marzo de 2026, para la aprobación de los proyectos de reforma constitucional, se requerirá del voto favorable de 4/7".

Sin embargo, respecto de las propuestas que alteren sustancialmente diversos órganos del Estado, como la norma que crea la Cámara de las Regiones o el artículo que regula la duración del periodo presidencial, estos proyectos "deberán ser sometidos al referéndum ratificatorio de reforma constitucional (...). Si el proyecto de reforma es aprobado por 2/3 de las y los integrantes de ambas cámaras, no será sometido a dicho referéndum".

Alondra Carrillo explicó que "nosotras accedimos incorporando el capítulo de Naturaleza y Medioambiente, que establece el estatuto constitucional de los bienes comunes a las materias protegidas por un plebsicito. ¿Qué significa esto? Que si el actual Congreso, con la composición que tiene, quiere tocar el estatuto constitucional de las aguas o de los bienes naturales comunes, tiene que consultar a la ciudadanía en un plebiscito vinculante respecto de esas potenciales reformas constitucionales".

Sin embargo, el convencional Fuad Chahín (DC) planteó que "este quórum de los 4/7 va a ser un quórum que se va a aplicar en aquellas materias de menor importancia, pero que todas las materias más relevantes van a quedar blindadas por un quórum mayor. A mí me parece que ese artículo debía haber replicado solo las materias protegidas que están en el articulado permanente, y en el resto los 4/7. Yo no lo voy a aprobar".

FECHA DEL FIN DEL SENADO SE MANTIENE

Aunque también fue rechazada en el Pleno la norma transitoria que fijaba que todos los integrantes del Senado terminarían su mandato el 11 de marzo de 2026, independiente de la fecha de su elección, el acuerdo mantiene esa fecha.

"Podrán postular a las elecciones para el Congreso de Diputadas y Diputados y Cámara de las regiones que se realizará en noviembre de 2025", indica el documento.

De igual forma, el texto sugiere que "el período de los gobernadores regionales iniciado en 2021 y el de los consejeros regionales iniciado en 2022 terminarán ambos el 06 de enero de 2025. La elección (de ambos cargos) será en octubre del 2024 y sus mandatos comenzarán el 06 de enero de 2025".

En paralelo, consagra que el actual período presidencial, iniciado el 11 de marzo de 2022, "terminará el 11 de marzo de 2026, día en que iniciará el próximo período presidencial", mientras que "el período de los alcaldes y concejales iniciado en 2021 terminará el 6 de diciembre de 2024".

César Valenzuela (PS) manifestó que "no es razonable pretender que los cargos continúen o trasciendan las instituciones. No es posible entender que continúe el cargo de senador si no existe el Senado, sería tan absurdo como si los convencionales continuáramos con cargo una vez que esté extinguida la Convención Constitucional".

Se espera que todas las indicaciones ingresadas hoy se voten mañana, miércoles, en la Comisión de Normas Transitorias.