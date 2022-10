Nueva reunión por proceso constituyente: Bases están "casi cerradas" y se evalúan alternativas para órgano

Este lunes se llevó a cabo un nuevo encuentro bilateral entre Chile Vamos, el oficialismo y la Democracia Cristiana, con el fin de seguir avanzando en las conversaciones para un nuevo proceso constitucional.

Tras la cita, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, aseguró que las bases "están casi cerradas" y que el diálogo se centra en el órgano constituyente.

"Entendemos que cuando nos ponemos de acuerdo para fijar un rayado de cancha, un marco de acción institucional, lo que queremos es que eso se respete, por lo tanto debe existir una fórmula para que la pelota se corra dentro de ese rayado de cancha, y cuando se salga, que podamos efectivamente hacerlo exigible, es decir, si no se respeta, que exista un mecanismo para hacer exigible que se siga respetando ese borde, ese marco de acción. Desde esa perspectiva, vamos a ver cuál es la mejor fórmula, hay distintas alternativas", planteó el parlamentario.

La propuesta del oficialismo es una convención 100 por ciento electa, con 134 miembros incluyendo escaños reservados, paridad y la ayuda de un órgano conformado por expertos, opción que ha generado críticas desde la oposición, que la considera muy similar al fallido proceso anterior.

El presidente de RN, Francisco Chahuán, dijo que "el oficialismo no ha entendido nada, porque si nosotros queremos volver al mismo esquema de una Convención Constitucional, quiero decirle que la voluntad nuestra no está por ahí".

"Nosotros creemos, sin lugar a dudas, que acá cualquier cosa que sea algo similar a la Convención Constitucional que fracasó en su intento, no cuenta con nuestros votos; 130 miembros nuevamente, un número de escaños reservados fijado y que no corresponda a los votos efectivamente y sean parte de un acto de sufragio, por supuesto que eso habla de rememorar una Convención Constitucional que fue un fracaso para Chile, y nosotros no estamos dispuestos a validarla", manifestó.