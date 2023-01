Nuevo proceso constituyente: Los primeros 12 miembros de la Comisión Experta

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 123 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones la nómina de personas propuestas para integrar la Comisión de Expertos para el nuevo proceso constituyente.

Ayer se ingresaron las nominaciones pero la paridad no cuadró: quedaron siete hombres y cinco mujeres, por lo que antes de la votación el PPD accedió a cambiar su candidato José Antonio Ramírez por la abogada Verónica Undurraga.

La Comisión Experta quedó compuesta así:

Natalia González (UDI)

Máximo Pavez (UDI)

Juan José Ossa (RN)

Verónica Undurraga (PPD)

Flavio Quezada (PS)

Catalina Salem (RN)

Carlos Frontaura (Partido Republicano)

Marcela Peredo (PDG)

Alexis Cortés (PC)

Paz Anastasiadis (DC)

Domingo Lovera (Frente Amplio)

Antonia Rivas (Frente Amplio)

El grupo de expertos se instalará el próximo lunes 6 de marzo y estará integrado por 24 personas, es decir, faltan aún 12 de ellos que serán definidos por el Senado, situación que debería quedar zanjada en los próximos días. La instancia tendrá un plazo de tres meses para presentar un anteproyecto al Consejo Constitucional (electo por la ciudadanía el próximo 6 de mayo).

COMISIÓN EXPERTA📰| Sala respaldó nómina para Comisión Experta del nuevo proceso constituyente. https://t.co/tWMsq0Lf9s — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) January 24, 2023

El diputado Diego Schalper (RN) destacó que "cuando se tomó la decisión de que fuera el Congreso Nacional el que designara a las personas expertas, hubo varios que plantearon objeciones pensando que el Congreso Nacional no iba a estar a la altura de nombrar una buena nómina de expertos para Chile, y me parece que cualquiera que ha accedido a la nómina que ayer ha presentado la Cámara de Diputados y Diputadas tiene que sentirse muy conforme de que las fuerzas políticas de Chile han entendido que la Comisión Experta no es un espacio para rencillas política".

Por otro lado, también queda pendiente la definición del Comité Técnico de Admisibilidad o los denominados "árbitros", órgano compuesto por 14 juristas destacados que serán propuestos por la Cámara Baja y que posteriormente deberán ser ratificados por el Senado por cuatro séptimos. Esto también debe quedar zanjado esta semana.

CONSEJEROS CONSTITUCIONALES Y LAS LISTAS ELECTORALES

Los candidatos a consejeros constitucionales deben ser inscritos en el Servicio Electoral (Servel) antes del 6 de febrero, por lo que los partidos aún tienen plazo para definir sus pactos electorales. Este sábado será un día de definiciones, tanto RN, como el PPD y el PS tienen sus respectivos consejos generales para ratificar las listas.

En esta línea, la presidente del PPD, Natalia Piergentili, indicó que "si al PS finalmente no lo convencemos de que hay que buscar un electorado distinto al de Apruebo Dignidad, nosotros tendremos que analizar en su mérito cómo seguimos bregando por nuestro objetivo".

"El objetivo no es a cuántos sumo yo, el objetivo es que con lo que estemos convencidos vamos a ir a disputar un espacio político de centro y centroizquierda, ya que creemos que Apruebo Dignidad no alcanza a desplegarse en dicho electorado", añadió.

Finalmente, la Comisión Bicameral encargada de la redacción del reglamento para el funcionamiento de los órganos del nuevo proceso constitucional concluyó la votación del texto, por lo que queda que las salas de la Cámara Baja y el Senado lo ratifiquen.

Las y los legisladores sesionaron durante 16 horas y revisaron 247 indicaciones presentadas a la propuesta.