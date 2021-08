Oficialismo irá a tribunales "nacionales e internacionales" para defender permanencia de Arancibia en Comisión de DDHH

Los convencionales de Vamos Chile Rodrigo Álvarez (UDI), Hernán Larraín (Evópoli) y Cristián Monckeberg (RN) anunciaron este lunes que recurrirán "a todas las instancias jurisdiccionales nacionales e internacionales que permitan salvaguardar la existencia e imperio del Estado de Derecho" para defender los derechos de su par y almirante (r) Jorge Arancibia, ex comandante en jefe de la Armada (1997-2001) y otrora edecán del dictador Augusto Pinochet, cuya participación en la Comisión Transitoria de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases ha sido cuestionada por la mayoría de sus miembros.

Luego de conocer la aprobación del voto político de la instancia que excluye a la ex autoridad militar de las audiencias públicas, debido a la defensa que ha realizado en el pasado de la régimen dictatorial y su cuestionamiento a procesos judiciales por violaciones a los DDHH, los constituyentes oficialistas expresaron -mediante una declaración pública- su rechazo hacia el intento "ilegal y abusivo" de la comisión en su contra.

"Ninguna comisión debe concentrarse en absolutamente ninguna de las personas o convencionales que la integran. Eso ocurre o empieza a ocurrir cuando se toman atribuciones que no se tienen", explicó Álvarez.

"La existencia de un voto político no corresponde a una Convención Constitucional, una Cámara de Diputados o un Senado; es una declaración política más propia de un partido o un movimiento político", añadió el ex ministro.

"Lo que ocurra en la comisión durante la tarde también nos dará señales para tomar las definiciones que se puedan adoptar", advirtió.

Arancibia ya manifestó que presentará un recurso de protección ante los tribunales de justicia.

COORDINADORA DE LA COMISIÓN DESCARTA CENSURA

La convencional Manuela Royo, coordinadora de la comisión de DDHH, confirmó que más allá del voto político contra Arancibia, ella no tiene facultades para censurarlo: "No está dentro de mis atribuciones".

Según sus impulsores, la medida contra el ex edecán de Pinochet busca evitar una revictimización a quienes sufrieron las violaciones a los derechos humanos en la dictadura, de la que el almirante (r) fue cercano.

"Nuestra intención no es ser una tiranía ni déspotas como se ha dicho; lo que queremos hacer es que exista de verdad un debate en torno a los derechos humanos, un debate político. Que hoy, después de 40 ó 50 años, sigan existiendo mujeres que cuentan cómo estuvieron presas, cómo fueron violadas, cómo fueron torturadas y que sus agresores sigan en la impunidad, es un tema que no podemos desconocer", aseguró la constituyente.

"Ya pasaron los años 1900 y 2000, donde escondíamos los problemas debajo de la alfombra. Hoy le vamos a dar cara y vamos a hablar en un debate abierto", afirmó.

"El trato que he recibido es indigno y no lo acepto"

En horas de esta tarde, Jorge Arancibia llegó hasta la sede de la Convención para participar de la comisión de derechos humanos, pese al voto político realizado por la instancia y la solicitud para no acudir cuando asistan familiares de las víctimas de la dictadura.

"Lo que dicen es de lo que se van a tener que retractar, porque yo no he tenido nada que ver con el tema de violaciones a derechos humanos", señaló Arancibia tras su llegada.

"He reconocido que existieron las violaciones, mi actitud ha sido de buscar soluciones cuando correspondió mientras era comandante en jefe. Por lo tanto el trato que he recibido no es el que corresponde, es indigno y no lo acepto", sentenció.