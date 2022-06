Oficialismo reaccionó sin sorpresa a decisión por el rechazo de Chile Vamos: Son coherentes con su pasado

Parlamentarios oficialistas reaccionaron este domingo sin mayor sorpresa a la postura oficial tomada por Chile Vamos, de rechazar la propuesta de la nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional.

El sábado, luego de una extensa jornada de consejos generales de Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, el bloque derechista dio a conocer su posición ya que el 97,2% de los consejos regionales se inclinaron por no aprobar la nueva carta magna en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

"A mí no me sorprende en absoluto el apoyo de Chile Vamos al rechazo en el plebiscito. Por el contrario, me hubiera sorprendido que se hubieran sumado al apruebo", sostuvo el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo.

De esta forma, el parlamentario afirmó que, en el bloque de derecha "lo que están haciendo hoy en día, es ser coherentes con su pasado: ellos no quieren modificar la Constitución de Pinochet, por tanto, se sienten cómodos con ella, con sus privilegios y no van a estar nunca a favor de cambiar las normas constitucionales de nuestro país".

En la misma línea, el senador de Revolución Democrática, Ignacio Latorre, dijo que considera que la oposición "siguen detrás del (ex) candidato presidencial José Antonio Kast, que representa la derecha más dura", y lamentó que "sectores moderados que hicieron una contribución en la Convención Constitucional, finalmente se hayan plegado a esta posición del rechazo".

"Las fuerzas del oficialismo tenemos que jugarnos por completo por el apruebo", manifestó, recalcando que hay "poco tiempo para informar a la ciudadanía", en medio de la difusión de "mucha desinformación, mentiras, fake news, desde el inicio del proceso constituyente".

DC DEBERÍA COMENZAR A TENER UNA POSTURA CLARA

Desde la Democracia Cristiana (DC) señalaron que el partido debiese comenzar a tener una postura clara de cara al plebiscito de salida.

Según el diputado Eric Aedo, el conglomerado debería realizar una consulta para aquello, aunque aseguró estar "más inclinado al rechazo", ya que "no quiero una Constitución que nos vuelva a confrontar y a desunir".

"Quiero una Constitución que asegure derechos sociales, pero que al mismo tiempo asegure el desarrollo económico que permita sostener esos derechos en el largo plazo", argumentó, agregando que quiere que se "reconozca a nuestros pueblos originarios pero como parte esencial de un Estado".