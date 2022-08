Once exministros de la Concertación firman carta por el Rechazo y abogan por "una Constitución que convoque"

Invitando a "continuar con el diálogo democrático", once exministros de la antigua Concertación firmaron este fin de semana una carta en favor del Rechazo a la propuesta de Constitución que se plebiscitará el próximo 4 de septiembre.

En la misiva, suscrita por un total de 101 personas entre exautoridades, académicos y artistias, exponen que "la propuesta constitucional, si bien avanza en legitimidad y derechos fundamentales acordes con el Siglo XXI -que es necesario preservar-, presenta problemas estructurales que ponen en riesgo el buen cuidado de nuestra institucionalidad y la estabilidad de nuestro sistema democrático".

En su análisis manifiestan los problemas que, a su juicio, traería el sistema político propuesto por la Convención. "Con un bicameralismo asimétrico y un sistema presidencial que en la práctica otorga casi todo el poder a la Asamblea de Diputados y Diputadas debilita la separación de poderes, esencial en todo sistema político democrático".

También profundizan en la propuesta en torno al Poder Judicial que, a opinión de los firmantes, "acarrea un riesgo grave de politización" con la creación de un Consejo Nacional de Justicia.

Así también cuestionan el concepto de plurinicionalidad que, para quienes adhieren a la misiva, está "basado en un identitarismo radical que desconoce la larga historia de mestizaje en la que se ha fraguado nuestra nación" y, añade, "debilita la democracia y la unidad del país".

La carta asegura que "todo lo anterior, más otros problemas igualmente serios, nos deja expuestos a que el día de mañana un populismo de izquierda, o de derecha, tan en boga en estos tiempos, altere sustancialmente la estabilidad de nuestro sistema democrático y, por lo tanto, nuestra convivencia".

De paso añaden que el acuerdo de cinco puntos elaborado por el oficialismo, que cuenta con el respaldo del Presidente Gabriel Boric, "mantiene la incertidumbre política, económica y social en la que se encuentra nuestro país".

"Chile merece más, creemos que es indispensable dotarnos de una nueva Constitución, pero esta no debe puede dejar abiertos flancos que posibiliten un debilitamiento de la democracia que nos costó tanto recuperar. Necesitamos una Constitución que convoque y que reúna a una gran mayoría de chilenos, no a una que divida y deje afuera a amplios sectores que no se sentirán representados por ella", puntualiza la carta.

El documento es suscrito, entre otros, por los exministros Vivianne Blanlot, Pedro García, Jorge Rodríguez, Felipe Sandoval, Soledad Alvear, René Cortázar, José Pablo Arellano, Eduardo Aninat, Mariana Aylwin, Ignacio Walker y Eduardo Dockendorff.

Lee acá la carta completa: