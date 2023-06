Oposición impone su mayoría y se queda con presidencias de comisiones del Consejo Constitucional

Los partidos de derecha aprovecharon su mayoría en el Consejo Constitucional y liderarán las presidencias de los cuatro grupos de trabajo del órgano redactor de la nueva Carta Magna.

Según publicó La Tercera, tras una cita llevada a cabo este jueves se definió que los republicanos quedarán a cargo de dos comisiones, mientras que la UDI y RN liderarán una cada uno.

Aunque hasta el momento no se ha cerrado la negociación, Edmundo Eluchans (UDI) estaría a cargo de la Comisión de Sistema Político, Antonio Barchiesi (Republicanos) en Función Jurisdiccional, María de los Ángeles López (Republicanos) en Principios y Germán Becker (RN) en la Comisión de Derechos Sociales.

Desde el oficialismo, el consejero Fernando Viveros (PC) dijo que "es una pésima señal de partida. Para lograr acuerdos constitucionales, necesitamos también tener una distribución de espacios que nos permitan ser parte de los diálogos francos y sinceros".

"Más allá de las buenas intenciones de querer ser colaborativos y lograr acuerdos, aquí hay actitudes que tienen que ver con tomar todo lo posible. Yo no tenía ninguna esperanza de que la derecha cediera estos espacios de las comisiones porque son espacios de poder, pero sí es una señal de cómo se viene esto para adelante e imponer las mayorías aquí adentro", agregó.

Yerko Ljubetic (CS) confirmó que no participó en la reunión, comentando que "nosotros estuvimos preocupados de hacer una buena distribución de los 17 consejeros en las cuatro comisiones. Las presidencias nunca fueron tema para nosotros, tampoco fuimos convocados ni nos extrañó, no lo echamos de menos".

"Yo no diría que nos marginaron. Marginar es una actitud más activa si nosotros hubiéramos solicitado integrar esa discusión y hubiéramos sido excluidos. Eso no ocurrió. No hemos solicitado ser parte de esa discusión. Entendemos que ellos puedan tomar las decisiones que puedan tomar", añadió.