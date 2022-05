Oposición ingresó requerimientos en Contraloría por campaña del Gobierno para el plebiscito de salida

La oposición, conformada por Chile Vamos y el Partido Republicano, llegó este lunes hasta Contraloría para presentar requerimientos en Contraloría en contra de la campaña informativa "Hagamos Historia" que lanzó este fin de semana el Gobierno para abordar el plebiscito de salida.

Especial molestia generó en la derecha el video que publicó el propio Presidente Gabriel Boric en su cuenta de Twitter donde se da cuenta de la historia de las constituciones que han regido en Chile.

Hoy damos inicio a la iniciativa de voto informado, en la que junto al @gobiernodechile tomamos la responsabilidad de informar y entregar las herramientas necesarias para ejercer un voto responsable, de cara al plebiscito constituyente.

Este 4 de septiembre #HagamosHistoria! pic.twitter.com/BBmYmZhbJb — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) May 28, 2022

El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, manifestó que "vamos a implacables y vamos a presentar y ocupar todas las acciones legales que tengamos a nuestra disposición en caso de que el Gobierno, como ocurrió en este caso, infrinja sus deberes legales".

"Acá lo mínimo que se le puede exigir al Gobierno en materia de no intervencionismo electoral, es no usar recursos públicos para promover una de las opciones del plebiscito y hacerlo también en el caso de los funcionarios públicos fuera del horario de trabajo", agregó.

El Partido Republicano pidió a Contraloría, a través de un requerimiento, investigar si existe intervencionismo a favor del Apruebo. Al respecto, el senador Rojo Edwards explicó que esta presentación en el organismo "le da una profundidad especial, además de que las presentaciones no son exactamente iguales. Se incorporan distintas materias y, por lo tanto, el hecho de que lo hagamos por separado, pero el mismo día y con toda la fuerza, demuestra que acá hay un intervencionismo que nosotros no vamos a tolerar".

Sin embargo, esta posición fue cuestionada por el diputado de RN, Andrés Celis, quien afirmó que el video no tiene preferencia ante ninguna de las opciones y Tomás Hirsch, de Acción Humanista, comentó que el Gobierno simplemente está siguiendo un deber constitucional.

"El ir por una publicidad y sacar conclusiones que favorecen al Apruebo lo he visto varias veces, y de verdad que no me parece que tenga algún tipo de incitación, o alguna intención manifiesta, clara, que te diga 'vote Apruebo'", comentó Celis.

En tanto, la senadora DC Ximena Rincón advirtió que "hay una inducción a una mirada particular de la manera de votar de hombres y mujeres. Estamos obviamente muy atentos a lo que está pasando y lo importante es que el organismo contralor se pronuncie".

"Yo creo que ir a la Contraloría y tratar de hacer algún otro tipo de acción, al menos a partir del video, me parece una exageración... Yo creo que no da para más la polémica", puntualizó, por su parte, el convencional Fuad Chahín (DC).

También desestimó las acusaciones la propia vocera de Gobierno, Camila Vallejo, apuntando que "tenemos que decirles a los ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a votar informadamente; distinto es la fase de la campaña que dice relación con los contenidos".

"Esa campaña está en proceso de licitación, que es conocido públicamente, porque la licitación es pública y los montos asociados son de público conocimiento", acotó la ministra.