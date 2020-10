Ossandón rechaza lista de constituyentes con el partido de Kast: "Hay que alejarse de la extrema derecha"

El senador de Renovación Nacional Manuel José Ossandón rechazó la idea de que Chile Vamos pueda conformar una lista única de candidatos para la Convención Constitucional junto al Partido Republicano de Chile, liderado por el ultraderechista José Antonio Kast (ex UDI).

En la víspera, la timonel UDI Jaqueline van Rysselberghe consideró "perfectamente viable" generar esa unidad para enfrentar la elección de convencionales del 11 de abril próximo, pero en RN y Evópoli expresaron sus reparos debido a la actitud opositora que ha mantenido Kast, ex candidato presidencial, para con el Gobierno de Sebastián Piñera.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Ossandón expuso que "el tema es más profundo" porque, "primero, la gente nos dio una clase de civilidad y espíritu republicano impresionante" en el plebiscito del domingo, "y demostró que es sensata, que no quiere la violencia ni los extremos, y quiere un camino institucional", aprobando por inmensa mayoría la elaboración de una nueva Constitución.

En ese marco, "el sentido común me dice que hay que alejarse de la extrema izquierda y la extrema derecha", afirmó.

Recordó que "cuando el Presidente hace un llamado a la unidad, habla de Chile Vamos, y Republicanos no es de Chile Vamos, y es más, el año pasado se declararon de oposición al Gobierno". "No tenemos nada que compartir en el proyecto, y yo no voy a hacer campaña ellos", advirtió.

[Radio en vivo] Manuel José Ossandón: "Yo no voy a hacer campaña con el Partido Republicano (de José Antonio Kast). Es una cuestión de principios" https://t.co/QkQdgHw02O #CooperativaEnCasa — Cooperativa (@Cooperativa) October 28, 2020

"La unidad debe tener un objetivo y no es solo electoral", enfatizó, resaltando que su postura "es un tema de principios; yo quiero transmitir un espíritu, no es un tema electoral de un voto más o uno menos".

"Hay que reflexionar, porque fue (casi) 80 a 20 por ciento", del Apruebo sobre el Rechazo y de la Convención Condtitucional sobre la Mixta, resaltó, votación con que la ciudadanía "nos mandó un mensaje tremendo al mundo político y si uno no entiende eso...".

"EL ERROR ES CREER QUE SE TRATA DE IZQUIERDA VERSUS DERECHA"

Ossandón apuntó que "uno de los errores que están cometiendo algunas personas es que están convencidos de que es una especie de elección parlamentaria, y son las izquierdas contra las derechas", pero "si creen que esa es la lógic, les va a ir pésimo", porque en el plebiscito "no ganó ni la izquierda ni la derecha, ganó la gente, por tanto hay que buscar gente con sentido común y de distintas líneas para sacar una buena Constitución".

Asimismo, cuestionó que las campañas fueron "una vergüenza: la extrema izquierda regala todo, todo se solucionaba, la nueva Constitución arregla las pensiones, arregla todo, y al otro lado, (en la derecha), el miedo, poco menos que 'Chilezuela'".

"Una de las cosas que quedó claro en el plebiscito, y lo dije en La Moneda, es que aquí no estaba Maduro (detrás del estallido social), esto era gente enojada por no haber hechos los cambios que debieron hacerse mucho tiempo, y no era un complot de la izquierda internacional para maatr a Chile (...) los chilenos necesitan asesoría para eso, ni los delincuentes para salir a destruir cosas a la calle", sostuvo.

[Radio en vivo] Manuel José Ossandón: "Estamos en pandemia y con una crisis social tremenda. ¿Ustedes creen que la gente está preocupada de por quién va a votar en la próxima elección presidencial?" https://t.co/QkQdgHw02O #CooperativaEnCasa — Cooperativa (@Cooperativa) October 28, 2020

"EMPATIZAR Y ENTENDER LO QUE PASÓ EL DOMINGO"

Criticó que apenas pasado el plebisicto haya vuelto al debate la carrera presidencial. "Estamos en una pandemia y una crisis social tremenda ¿y vamos a estar hablando de las presidenciales? ¿Creen que la gente está preocupada hoy de a quién votar a Presidente? (....) Es una tema entretenido, pero no es el minuto".

No obstante, opinó que "el tema presidencial está absolutamente abierto, pero la gente no va a ir por los extremos: si me dicen que personas del Partido Comunista o de Republicanos tienen alguna posibilidad, yo creo que ninguna, y quedó clarito el domingo".

En tanto, para que la derecha pueda seguir en La Moneda e influir en la Convención, debe tener "buenos candidatos y grandes constituyentes, hay que hacer una mezcla bien interesante", pero también "empatizar y entender lo que pasó el domingo, porque hay muchos que todavía no lo entienden; y si van a ir a la trinchera en una constituyente les va a ir mal, tanto para la derecha como para la izquierda".

"BOLSONES DE POBREZA"

Respecto al triunfo que tuvo el Rechazo en las comunas más ricas del país, principalmente en tres del sector oriente de Santiago, reiteró que "hay dos Chile, y si vives en un mundo donde no tienes muchos problemas, no quieres cambios; lo que pasa es que esa es gente informada, inteligente que tiene que saber leer lo que pasó, no puede auto segregarse (...) Chile es mucho más que eso".

"Es cosa de recorrer chile: hay comunas, como Las Condes, con estándares superiores a los de Europa, y comunas como La Pintana, que tiene estándares inferiores a los África, y no hemos querido ver por años. Los desarrollos sociales de la Región Metropolitana van siempre a la periferia, los pobres para afuera, y en esto estuvo la Concertación, el gobierno militar (dictadura), Piñera, todos; se crearon grandes bolsones de pobreza". expuso.

[Radio en vivo] Manuel José Ossandón: "Hay bolsones de pobreza donde la gente lo pasa muy mal, no tiene servicios; tenía pocos supermercados y esos pocos que tenían, se los quemaron" https://t.co/QkQdgHw02O #CooperativaEnCasa — Cooperativa (@Cooperativa) October 28, 2020

DISPUESTO A APROBAR SEGUNDO RETIRO DEL 10%

Consultado sobre el segundo retiro de ahorros previsionales que se discute en la Cámara Baja, se mostró dispuesto a apoyarlo si el Gobierno no propone una ayuda mejor para la población afectada por la crisis derivada de la pandemia.

"Tengo que ver los antecedentes, cuál es la propuesta del Gobierno, de cómo vamos a ayudar y reamente responder a la gente; y si veo que la gente no va a recibir ayuda, votaré a favor, pero si veo una salida institucional sería un pecado gravísimo votar a favor, porque (será) pan para hoy y hambre para mañana", explicó.

Esto porque "conceptualmente me parece mal que se sigan utilizando los ahorros de las personas para ayudarlas cuando el Estado tiene que hacerlo (...) Si hay problemas y el Estado no es capaz de hacerlo, y esta es una situación límite... los ahorros son para emergencias, pero no es el ideal, se está jugando con fuego porque además se busca un acuerdo entre oposición y Gobierno para una gran reforma previsional", concluyó.