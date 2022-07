Ossandón: Si gana el Apruebo, no van a modificar ninguna letra de la Constitución

"El hecho de que enfrentemos un plebiscito con cuatro séptimos, si usted analiza el espectro político con un cuatro séptimos, se puede reformar fácilmente todo, no hay problema".

Así, el senador opositor Manuel José Ossandón (Renovación Nacional) defendió este miércoles, en conversación con El Diario de Cooperativa, el proyecto que rebaja de dos tercios y tres quintos a uno uniforme de cuatro séptimos el quorum de reforma de la actual Constitución, que está listo para ser votado por la Sala de la Cámara Alta.

El objetivo planteado por los promotores de la iniciativa, originada en una moción de los senadores DC Ximena Rincón, Matías Walker e Iván Flores, además del independiente de la bancada PPD Pedro Araya, es poder llevar "una agenda de transformaciones profundas" con la Carta Fundamental vigente desde 1980, que seguirá rigiendo en caso de que el nuevo texto elaborado por la Convención Constitucional sea rechazado en el plebiscito del 4 de septiembre.

"Aquí hay dos opciones: la del Apruebo, que creo que no van a modificar ninguna letra de la Constitución, porque no se puede y no están los votos para modificarla, y el Rechazo, que es mucho más factible, porque con el cuatro séptimos sí se pueden cambiar enteras las cosas para un lado o para el otro, que se hagan las cosas bien hechas y que tenga un plebiscito", afirmó Ossandrón.

"Todos tenemos pecados y el pecado de la centroderecha o de la derecha es haberse opuesto a muchos cambios que tenían que hacerse antes. El cuatro séptimos es el inicio de la prueba de la blancura", sostuvo el parlamentario RN.

UN NUEVO PLEBISCITO

"Yo fui -quiero ser súper claro- de las personas que aprobó el Apruebo (de cara al plebiscito de entrada del 25 de octubre de 2020), que trabajó fuerte en el inicio del Acuerdo por la Paz (firmado el 15 de noviembre de 2019), que creo que Chile necesita una nueva Constitución y que la Constitución del 80 murió", enfatizó Ossandón, abogando por un nuevo proceso constituyente.

"No me cabe en la cabeza que alguien pueda pensar hoy día -hay algunos de extrema derecha- que la Constitución del 80 se puede reformar. Eso no es así", aseguró.

"No creo que (un eventual nuevo proceso constituyente) necesite un plebiscito de entrada. Deberíamos hacer un acuerdo político, un acuerdo transversal, en la opción de que gane el Rechazo", planteó el legislador.

Descartó, no obstante, la opción de convocar a una nueva Convención: "No, y la gente no lo va a aceptar", dijo tajantemente.

"Esta es una opinión muy personal, pero creo que el texto que se aprobó (por los convencionales) se puede -y hay varios mecanismos, con expertos transversales, etcétera- realmente modificar y hacer un plebiscito de salida", sugirió Ossandón.

Según el senador, "hay una propuesta de académicos que tiene toda una fórmula que le permiten al Presidente de la República ponerle, no sé, 60 expertos de distintas universidades, ramas y distintas cosas que representan muy bien la realidad chilena que podrían perfectamente meterle mano a este texto, pero claramente tenemos que tener una alternativa si gana el Rechazo, que es lo que va a pasar".

¿Bajo qué mecanismo se elegirían a esos expertos? "Para eso están los acuerdos políticos", afirmó.