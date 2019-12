Parlamentarios RN anunciaron que rechazarán la opción de Nueva Constitución

Un grupo de ocho parlamentarios de Renovación Nacional decidió sumarse a la campaña por el rechazo a la Nueva Constitución, la cual se plebiscitará en abril del próximo año.

No obstante, estos legisladores anunciaron que presentarán en enero un proyecto de reforma constitucional, enfatizando que no se oponen a los cambios, pero que no están de acuerdo con modificar la Constitución de forma total.

Así lo explicó el diputado Diego Schalper, quien explicó que sus principales motivaciones son los gastos públicos y inestabilidad que podría sufrir el país mediante se realiza este proceso.

"El partido decretó libertad de acción y en ese contexto ocho parlamentarios de siete regiones distintas presentamos nuestra propuesta que consiste en respetar el acuerdo y llamar a votar rechazo en el plebiscito de entrada", sostuvo el parlamentario.

Este no es "un rechazo a cambiar la Constitución, sino un rechazo a un procedimiento que nos va a tener dos años con enormes gastos de recursos públicos, con inestabilidad y por lo tanto vamos a presentar un proyecto de reforma constitucional", añadió Schalper.

"Vamos a votar por el 'no' y lo vamos a presentar como una garantía de que no tenemos intención de no cambiar la Constitución, si no que más bien queremos dejar claro que a nosotros sí nos acomoda el procedimiento para ir trabajando", finalizó.

Además de Schalper, los parlamentarios que van a suscribir a este proyecto son: Cristóbal Urruticoechea, Diego Paulsen, Miguel Mellado, Catalina del Real, Sofía Cid, Harry Jürgensen y Luis Pardo.