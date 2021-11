¿Parlamentarismo o presidencialismo? La Convención ya debate sobre sistemas políticos

Durante la jornada de este martes, la Convención Constitucional inició el debate de una serie de diversos temas de fondo, como el análisis del sistema político que deberá regir al país en el marco de una nueva Constitución.

En el debate sobre principios constitucionales, se recibió a una serie de expositores, como Javiera Martínez, de la plataforma Rumbo Colectivo, quien comentó que "en una democracia multi partidista como la chilena, se deben propiciar mecanismos que estimulen la formación de coaliciones".

"El sistema parlamentario creemos que tiene atributos especiales que permiten la formación de coaliciones y con esto también flexibilidad para el cambio, menos rigurosidad ante las crisis y salidas institucionales claras, compartidas cuando ellas ocurran", agregó.

Por su parte, el abogado Arturo Fontaine dijo que "establecer el parlamentarismo en Chile implica traspasar del pueblo al Parlamento el derecho a elegir quien nos gobierna. Siento que éste es un obstáculo insalvable. El primer ministro, una vez elegido, resulta ser más poderoso que el presidente de un régimen presidencialista, porque tiene un arma poderosísima disolver el Parlamento. Esto hace más dóciles a los parlamentarios, pues se los mantiene bajo esta espada de Damocles todo el tiempo".

"Nosotros podemos hacer el experimento de copiar el parlamentarismo europeo, pero nos vamos a encontrar con que a poco andar eso va a deshacerse, porque la población no lo va a entender, no va a entender que al votar por el Presidente no vota por el Jefe de Gobierno, sino que simplemente lo que estamos haciendo es elegir a los que van a elegir quién nos gobierne", planteó.

"Esa operación de democracia indirecta es una operación elitista, es una operación patricia y que va completamente en contra de las tendencias democráticas contemporáneas. No hay casos de este tipo, de retrocesos democráticos como lo que eso significaría en términos de democracia directa", agregó el jurista.

Voces a favor del sistema parlamentario

Al respecto, el cientista político Claudio Fuentes expuso que "no hay una superioridad; que un sistema sea más democrático que otro. En ese sentido yo discrepo respecto de que se va a privar al pueblo de elegir a un gobernante, eso no es así".

"Lo que sucede es que en el sistema parlamentario se eligen autoridades, que tienen una fortaleza y, de hecho, no es casualidad que en los sistemas parlamentarios en términos de opinión pública o confianza, tengan siempre mejor nivel que los sistemas presidenciales", destacó.

Una vez que se termine este debate, y de acuerdo al cronograma de la Convención, la segunda semana de enero se realizarán las primeras votaciones de contenidos específicos.

Actividad en otras comisiones

En la comisión de Principios Constitucionales, que aún no inicia su etapa de audiencias públicas, la convencional Elisa Loncon, quien habló como representante del pueblo mapuche y no como presidenta de la Convención, sostuvo que "nosotros nunca hemos estado, como pueblos originarios, incluidos en ese concepto de democracia".

"Y esta Constitución que estamos haciendo ahora es enriquecer ese concepto de la democracia, ya no como una democracia de un sector económico, político, oligárquico que planificó la democracia, sino que estamos con otros actores", enfatizó.

"Dentro de esos nuevos actores la nación es preexistente, y dentro de esos nuevos actores la paridad, dentro de esos nuevos actores, los, las, les niñes, porque van a ser ellos ciudadanos, ¿desde qué edad? ¿O los vamos a mantener con 14 años que van a ser responsables judiciales frente a sus actos y no le vamos a dar participación política?", añadió la presidenta de la Convención.

Mientras tanto, el convencional Mauricio Daza denunció que "la comisión que yo integro, que es la Comisión de Sistema de Justicia no pudo sesionar de manera adecuada porque la sala que tenemos no cabemos todos sus integrantes y menos las personas que han sido invitadas a exponer para generar cambios profundos en el sistema de justicia en Chile y esto a pesar que gran parte del área que ocupa en la práctica el Senado está vacía. Esto es un descaro inaceptable. Lamentablemente, acá no habido una voz firme por parte de la mesa de la convención".