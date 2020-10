Patricio Zapata: Amplio triunfo del Apruebo viene con una gran responsabilidad

El abogado constitucionalista Patricio Zapata (DC) aseguró este domingo que el amplio triunfo del Apruebo, en el Plebiscito para cambiar la Constitución, "viene con una gran responsabilidad" para cumplir con la voz que entregó el pueblo.

"No me lo esperaba, yo estoy en un estado de mucha alegría, también sorprendido y en algún sentido también abrumado, porque siento que ante esta tan contundente expresión de confianza se viene por delante un tremendo trabajo. No podemos fallarle", puntualizó en conversación con Cooperativa.

"Hoy habló el país, y el 77 ó 78 por ciento (de votación por la opción del Apruebo) es muy abrumador. Es una tremenda responsabilidad", añadió el falangista.

Además, Zapata destacó la alta concurrencia de chilenos a sufragar pese al miedo que existía al contagiarse de Covid-19.

"Creo que todos esos factores que estaban ahí sobre la mesa, la pandemia, la amenaza y el terrible miedo de contagiarse, fueron derrotados. Y eso a mi juicio, merece sacarse el sombrero ante nuestros compatriotas, porque hoy día requería coraje, porque el riesgo de enfermarse de una enfermedad terrible era muy grande", finalizó el abogado.