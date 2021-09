PDI llegó hasta sede de la Convención tras denuncia de la mesa directiva contra Rodrigo Rojas Vade

Personal de la PDI concurrió hasta el Congreso Nacional en Santiago, sede de la Convención Constitucional, luego de las primeras diligencias ordenadas por el Ministerio Público sobre la denuncia que interpuso la mesa directiva de la instancia contra Rodrigo Rojas Vade.

Lo anterior debido al eventual delito que podría configurarse en la declaración de patrimonio de intereses, donde selañó que tenía una deuda por el supuesto cáncer que le afectaba falsamente.

Los efectivos llegaron en horas de esta mañana al lugar para coordinar la fecha en que tomarán su declaración como testigos a Elisa Loncon (presidenta) y Jaime Bassa (vicepresidente).

Efectivos de la PDI llegaron a la sede de la Convención, en el marco de la diligencia ordenada por la fiscalía para tomarle declaración como testigos a Elisa Loncón y Jaime Bassa, por la denuncia interpuesta contra Rodrigo Rojas Vade.@cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) September 8, 2021

El director de la PDI, Sergio Muñoz, comentó que "efectivamente se recibió una orden de investigar para la Brigada de Investigación Criminal Santiago y se están iniciando las diligencias pertinentes conforme a las facultades y a lo que se ha dispuesto en dicha orden de la Fiscalía".

Desde el Gobierno, el vicepresidente Rodrigo Delgado manifestó que "esto no es aparentemente solo una mentira puntual, sino que también corresponde a una estrategia de campaña y una estrategia para recaudar fondos, para conseguir votos, por lo tanto nos parece como gobierno oportuno que se puedan hacer todas las investigaciones del caso para poder identificar cual es el tipo de delito, si es que lo hubiese".

Reacciones en Pueblo Constituyente

Tras el reconocimiento de Rodrigo Rojas sobre diagnóstico, algunos convencionales de Pueblo Constituyente (ex Lista del Pueblo) han ido reaccionando y manifestando sus posiciones de manera individual.

Manuel Woldarsky, convencional del colectivo por el distrito 10 señaló que recibió la noticia "con mucho desconcierto pero sobretodo lamentando profundamente el dolor que esta noticia haya podido causar" tanto en víctimas y en aquellas que han perdido familiares por el cáncer.

"Sin embargo nuestro proyecto es claro, en el que no somos los constituyentes más importantes que el objetivo, el objetivo es proponerle al país un proyecto de texto de nueva constitución", enfatizó Woldarsky.

Por su parte, Tania Madriaga recordó en El Primer Café que "Rodrigo vivía él en su vida una mentira, una mentira que él explica por miedo a la discriminacion y conocemos a nuestro país, es una enfermedad de transmisión sexual que él tampoco ha dado el nombre todavía de cual es, pero también se suma a su condición y su historia de vida, que vivía una mentira, pero obviamente es insostenible que él haya llegado a la Convención".

Respecto a la opción de que asuma el puesto de Rodrigo Rojas en la mesa ampliada, la constituyente explicó que "la presidenta de la Convención cometió un error al decir mi nombre hace unos días, esto no procedió. Nosotros como grupo de constituyentes que habíamos firmado ese patrocinio, no acordamos tener una vicepresidencia, ya que el grupo está muy debilitado, está fragil por la situación que está pasando, por las consecuencias de lo que ha pasado con Rodrigo".

"Desde nuestra perspectiva es un error político no lograr tomar ese cargo", lamentó Madriaga.

"No creo que vaya a participar"

Cabe destacar que Rojas Vade no ha hecho apariciones públicas ya que no se han desarrollado sesiones de la Convención, por lo que no le ha correspondido asistir, lo que podría cambiar mañana cuando ocurra la sesión de pleno acordada para dicha jornada.

"Lo que sé es que el está muy mal de ánimo, no creo que vaya a participar -agregó la convencional- Creo que administrativamente lo que corresponde es que presente una licencia médica o que de algún certificado de algún procedimiento que se está realizando".

"Vamos a tener un desafío muy grande; analizar en términos institucionales qué es lo que corresponde en el caso de un convencional que no puede ejercer el cargo si es que ese es el caso", cerró.