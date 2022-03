Pedro Pascal expresó tener "orgullo y esperanza" por una nueva Constitución en Chile

El actor chileno Pedro Pascal se refirió a Chile y la Convención Constituyente en medio de un evento en Estados Unidos.

El protagonista de "The Mandalorian" estuvo en el Festival SXSW para hablar de su película "The Unbearable Weight of Huge Talent" junto a Nicolas Cage, cuando fue consultado por el proceso de la creación de una nueva Constitución.

"Tengo orgullo y esperanza por todo lo que está pasando en Chile ahora", dijo Pascal en español a una periodista que le preguntó sobre el trabajo de la Convención.

"Me encantaría estar ahí. Ahora ven que tengo que estar acá, pero ahí está mi corazón", agregó el actor, que terminó su respuesta en inglés afirmando: "espero que ese mensaje pueda llegar".

.@MadisonMills22 asks @PedroPascal1 what his message is to the Chilean people as the country rewrites its Constitution.



Here's what he has to say👇 pic.twitter.com/ZBTTUp7mx5