Piñera: "Chile no necesita ni resiste un nuevo fracaso en materia constitucional"

"Chile no necesita, no merece, ni resiste un nuevo fracaso en materia constitucional", advirtió el expresidente Sebastián Piñera tras acudir a votar este domingo en las elecciones del Consejo Constitucional, en un proceso que -afirmó- debe darse en un "marco de unidad" y no de seguir ampliando "las trincheras" entre los diferentes sectores.

En un punto de prensa tras realizar su sufragio, Piñera destacó la importancia de este nuevo proceso, asegurando que, a diferencia del fallido resultado de la Convención Constituyente, en esta oportunidad se debe lograr "una Constitución que pueda ser ese gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección y no la trinchera de la lucha permanente".

"Tiene que ser una Constitución legítima y respetada, por eso requerimos una Constitución que sea aprobada y apoyada por una inmensa mayoría de chilenos", puntualizó el exmandatario, quien señaló que lograr eso es "la gran tarea que tienen los consejeros que vamos a elegir hoy".

En esta línea, destacó que además de ejercer el derecho a voto, los chilenos en esta jornada "tenemos que ejercer una responsabilidad: velar porque el proceso constitucional nos lleve a esa nueva y buena Constitución... Son 40 años peleándonos entre nosotros en torno a esto y debe ser justo lo contrario, un gran marco de unidad y de estabilidad".

"Dentro de la Carta Fundamental podemos tener nuestras legítimas diferencias, por eso yo tengo mucha esperanza que hoy Chile va a dar un gran paso adelante hacia una mejor democracia que permita a todos una vida más plena, más digna, más feliz", puntualizó la otrora autoridad.

EL TRABAJO DE LOS CONSEJEROS

Sobre lo que espera de los resultados, Piñera afirmó que "esta noche vamos a escuchar muchas explicaciones de los que ganaron y de los que perdieron, pero cualquiera sea la explicación, lo que esperamos es que todos los consejeros -desde un extremo al otro- comprendan que serán consejeros constitucionales no para seguir reviviendo las mismas peleas, querellas o diversidades que hemos vivido en los últimos años".

"Ellos tienen una misión y deben estar a la altura de lo que Chile espera de ellos. Por eso, cualquiera que sea el resultado de esta noche, les quiero decir a los que salgan elegidos que tienen una tremenda responsabilidad, tienen que estar a la altura de las circunstancias y actuar con nobleza", solicitó.

"Si no lo hacen y repetimos lo que pasó con la Convención Constituyente, vamos a tener un nuevo fracaso y Chile no necesita, no merece, ni resiste un nuevo fracaso en materia constitucional", alertó el exjefe de Gobierno.

Finalmente, evitó abordar las declaraciones del senador Francisco Chahuán (RN), quien afirmó que la elección de los integrantes del Consejo Constitucional representará un "plebiscito de la gestión del Presidente Boric".

"Cada vez que los chilenos votamos evaluamos muchas cosas, pero en este caso es qué vamos a hacer adelante", cerró Piñera.