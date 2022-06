Pleno de la Convención comenzó a deliberar sobre informe de normas transitorias

El pleno de la Convención Consituticional comenzó la deliberación del informe entregado por la Comisión de Normas Transitorias.

La comisión puso a disposición de los convencionales 57 normas aprobadas y 53 indicaciones renovadas que tienen como propósito dar gradualidad a la implementación de la Nueva Constitución en el caso de ser aprobada en el plebiscito de septiembre.

Entre las normas a votarse se encuentran la que dice relación con que "todos los integrantes del senado terminarán sus funciones el 11 de marzo del 2026, independiente de la fecha en que hayan sido electos", así como también el polémico quorum de dos tercios como norma transitoria, para que el actual Congreso pueda hacer reformas constitucionales a la nueva Carta Magna, entre otras.

En este último punto, el convencional Agustín Squella (Independiente-Partido Liberal) sostuvo que "nuestra Constitución no va a ser perfecta, no podemos incurrir en el narcisismo constitucional, nuestra Constitución no puede arrastrar ese vicio y, en consecuencia, resignémonos con humildad a que por el bien del país y no de los senadores en el futuro, en el bien del país podrían tener necesidad de hacer algunos ajustes a la nueva Constitución y el quórum de dos tercios les va a atar las manos".

Por su parte, la constituyente Constanza Hube (UDI) aseguró que "se presentaron una serie de indicaciones a las normas transitorias que ya, como dije anteriormente, la mitad eran inadmisible y resulta que estas indicaciones que eran supresivas, aditivas y modificatorias convencionales constituyentes de distintos colectivos retiraron su firma, pero solamente respecto de ciertas indicaciones en circunstancias que las firmas estaban entregadas para los tres tipos de indicaciones".

En consecuencia, "estos vicios nos obliga a no validar este proceso y no validar esta votación, y por tanto, no vamos a votar estas normas y estas indicaciones".

Finalmente, el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, valoró que "hemos sido capaces de generar un sistema de democracia real para Chile y para el futuro que contemplan mecanismos de democracia directa y participativo a las regiones, como por ejemplo plebiscitos regionales o plebiscitos comunales, para aumentar la participación de las personas y, es decir, tener más y mejor democracia".

"Otro ejemplo -agregó- es que en la propuesta de nueva Constitución no le entrega sueldos vitalicios a los ex Presidentes de la República, tal como ocurre hoy, y eso es bueno que la gente lo sepa".

GRADUALIDAD EN LOS JUECES

Otra norma que se debería abordar en el Pleno, es sobre darle gradualidad al retiro de los jueces que, por disposición constitucional, van a ver adelantado su retiro de los 75 a los 70 años de edad y que, en caso de que se aplique de inmediato sin ninguna norma transitoria, cerca de 90 jueces de la Corte de Suprema y Corte de Apelaciones tendrían que dejar sus cargos en forma inmediata.

El convencional Andrés Cruz (PS) sostuvo acerca de este punto que "faltó la disposición transitoria para el Poder Judicial, y no lo digo como un beneficio o un privilegio para los jueces, sino que sencillamente para asegurar la continuidad del servicio judicial, si no les importan los jueces quién va a suplir y en cuánto tiempo vamos a lograr justamente hacernos cargo de este vacío, y quién va a sufrir, ninguno de los que estamos acá, son las personas que van a reclamar su derecho a un juez independiente e imparcial para resolución de los conflictos".