Pleno de la Convención envió a texto constitucional el derecho de los pueblos originarios a autonomía

El pleno de la Convención Constitucional envió al texto constitucional el derecho de los pueblos originarios a autonomía y autogobierno.

Esta disposición fue aprobada en el marco de la votación en particular de los tres artículos que avanzaron desde la polémica Comisión de Sistema Político.

Entre los textos aprobados durante esta jornada se encuentra uno que dice que "Chile es un estado plurinacional e intercultural, que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado".

Además, el artículo 5 indica que "los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio, la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material".

A texto Constitucional:

"Los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno..."@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) March 23, 2022

En el marco de la discusión se produjo un áspero cruce entre dos convencionales, iniciado por Ruth Hurtado, representante del Partido Republicano, quien planteó que "me gustaría saber si alguno de ustedes vio anoche un reportaje del país mapuche, como lo nombra la convencional Catrileo, de esta independencia que busca de este territorio liberado de Temucuicui, donde impera la impunidad, el narcotráfico y toda clase de ilícitos. ¿Para eso quieren autonomía territorial?".

Estas palabras fueron respondidas por la convencional de escaños reservados Rosa Catrileo, quien indicó que "en ninguna oportunidad he señalado la independencia del pueblo mapuche, nosotros estamos hablando de autonomía como una entidad dentro de los márgenes del Estado. Si usted no entiende eso, la invito a estudiar y a no hablar desde la ignorancia".

¿INDIGENISMO?

La ex presidenta de la Convención, la académica mapuche Elisa Loncon, descartó que se trate de un texto constitucional "indigenista".

Tradicionalmente, el indigenismo ha sido definido como "la política aplicada hacia la población indígena por los no indios".

"El indigenismo promueve la asimilación de los pueblos y la folklorización. Cuando nosotros estamos reconociendo los derechos a la libre determinación, estamos reconociendo que esos pueblos pueden gobernar su futuro sin generar las dependencias coloniales. Aquí, en la Constitución, ya no hay indigenismo", señaló Loncon.

Por su parte, Hernán Larraín, convencional de Evópoli, indicó que "la Constitución indígena dio un paso muy importante y sigue avanzando. Se reconoció a Chile como un Estado plurinacional y los pueblos indígenas van a tener su autogobierno, pero yo creo que esto puede tener efectos muy delicados y una cierta forma de separatismo para nuestro país".