Pleno de la Convención vota este martes el informe final sobre Normas Transitorias

El Pleno de la Conveción Constitucional vota este martes el segundo informe de la Comisión de Normas Transitorias, que contiene 36 artículos reformulados y 11 indicaciones renovadas, y también con múltiples solicitudes de deliberación separada inciso por inciso, que podrían derivar en hasta 87 votaciones.

Entre los principales asuntos del documento está el quorum para que la Carta Fundamental pueda ser reformada durante el actual Congreso, que, tras acuerdo de colectivos de izquierda, plantea un requisito de 4/7, con un referéndum constitucional en caso de una propuesa altere sustancialmente diversos órganos del Estado, a menos que en el Legislativo alcanzare los 2/3.

"El punto más relevante es definir si el actual Congreso va a poder cambiar (aspectos de) la nueva Constitución, y en su caso, cuáles van a ser las condiciones para aquello. En principio existe un acuerdo para los efectos de definir que sí lo van a poder hacer, a partir de un quorum general de cuatro séptimos, con referéndum en determinadas materias salvo que se alcance dos tercios", apuntó el convencional Mauricio Daza.

La constituyente Alondra Carrillo, a su vez, sostuvo que "sabemos que hay sectores que han declarado su intención de modificar particularmente el articulado que hace referencia a la inapropiabilidad de las aguas y al fin de la privatización mediante derechos de aprovechamientos de aguas", ante lo cual, instó, "es fundamental que estos elementos, que van a tener que implementarse progresivamente, no sean objeto de una modificación inmediata por parte del actual Congreso".

También está en el informe la fecha del fin del Congreso actual: el 2026, año también acordado por los colectivos de izquierda.

"Las y los actuales integrantes del Senado terminarán sus mandatos el 11 de marzo de 2026 y podrán postular a las elecciones para el Congreso de Diputadas y Diputados y Cámara de las regiones que se realizará en noviembre de 2025, donde serán elegidas las diputadas y diputados y representantes regionales que ejercerán sus funciones desde el 11 de marzo de 2026. De ser electos en los comicios celebrados en 2025 para ejercer como representantes regionales en la Cámara de las Regiones, se reputará dicha legislatura como su primer periodo en el cargo. Los representantes regionales que integran la Cámara de las Regiones serán electos, por esta única vez, para ejercer sus cargos por el término de 3 años", establece el texto.

Otro articulado relevante es aquel que establece que el retiro anticipado de jueces y juezas, que según la propuesta de Constitución jubilarán de sus cargos a los 70 años de edad -y no a los 75 como ocurre en la actualidad- o al cumplir 14 años en la Corte Suprema, no aplicará a los actuales ministros.

Con esta norma transitoria, que no estaba en el primer informe, el artículo permanente del retiro anticipado regirá para aquellos magistrados que ingresen después de que comience a regir eventualmente la nueva Carta Fundamental.

Los puntos que se aprueben hoy serán los últimos contenidos que se incorporarán al borrador, que sigue sujeto al proceso de armonización que lleva la comisión respectiva.

La sesión del Pleno está citada a partir de las 09:30 horas de hoy, la cual iniciará con un minuto de silencio en honor al cabo segundo David Florido Cisterna, carabinero asesinado el pasado viernes en un procedimiento en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

El primer punto en tabla, en tanto, es la propuesta de la Mesa Directiva sobre las características de la ceremonia de entrega de la propuesta de nueva Constitución al Presidente de la República, que ha estado en la palestra debido a la decisión de no invitar a ex Mandatarios, alegando reglas de "aforo", no obstante que el vicepresidente adjunto Tomás Laibe dijo que "también hay consideraciones políticas, relativas a cuál es el impacto que puede producir la concurrencia, por ejemplo, del ex Presidente Piñera".