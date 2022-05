Pleno de la Convención votó informes reformulados de la Comisión de Principios Constitucionales

El pleno de la Convención Constitucional, en su sesión N°93, votó este lunes dos informes de segunda propuesta de la Comisión de Principios Constitucionales, que incluyó un tema que sigue generando marcadas diferencias entre sus miembros: la Plurinacionalidad.

Este concepto, que ya está incorporado en la propuesta de texto constitucional en diversas normas, causó un fuerte debate entre convencionales y terminó siendo rechazado tras la votación del Artículo 4, que buscaba el principio de plurinacionalidad.

La propuesta -que no superó el quírumm de dos tercios- detallaba que "el Estado reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones dentro de su territorio en igualdad de derechos, y sin discriminación en la distribución y ejercicio del poder".

🟣 VOTACIÓN PLENO N°93 | Informe de Segunda Propuesta, Comisión de Principios Constitucionales



🟢Se APRUEBA EN PARTICULAR el Inciso 1, Art. 10



🗳 ¡El inciso pasa al borrador de la #NuevaConstitución!



✅ A favor: 111

❌ En contra: 30

⚠️ Abstención: 9 pic.twitter.com/3By2enywKZ — Chile Convención (@convencioncl) May 2, 2022

Fue aprobado, en tanto, el inciso primero del Artículo 10, que habla sobre "recepción e integración del derecho internacional de los Derechos Humanos".

"Los derechos y obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario de la misma materia forman parte integral de esta constitución y gozan de rango constitucional", explica el texto que pasó a ser parte del borrador de la nueva Carta Fundamental.

Otro inciso que pasó a texto constitucional fue el que indica que "el Estado garantizará los derechos lingüísticos e identidades culturales de las personas con discapacidad, los que incluyen el derecho a expresarse y comunicarse a través de sus lenguas y el acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación".

Además, "garantizará la autonomía lingüística de las personas sordas en todos los ámbitos de la vida".

Mientras que el único artículo aprobado en esta jornada fue la indicación de la convencional RN Paulina Veloso, que recibió un amplio apoyo y que detalla que "ninguna persona solicitante de asilo o refugio será regresada por la fuerza a las fronteras del Estado donde su vida o libertad pueden verse amenazadas, corra riesgo de persecución o graves violaciones de derechos humanos".

Un artículo que no estará presente en el borrador constitucional será el derecho a la migración, algo que a criterio del convencional Tomás Laibe (Colectivo Socialista), que ha estado trabajando respecto de este tema, es lamentable.

"Lamentablemente, la Comisión no fue capaz de formular una propuesta de derecho a migrar que se sometiera a la consideración del pleno, solamente nos quedamos con un principio que es importante, como el principio de no devolución, pero que no es suficiente para abordar la problemática en su integridad", cuestionó el constituyente.

"En la comisión no logramos llegar a un acuerdo, por lo tanto, no hubo una segunda propuesta para esa norma. Creo que es una lástima que hayamos quedado sin norma en ese ámbito específico, pero al menos quedamos con el derecho al asilo y con el principio de no devolución", resumió Lorena Cespedes (INN), co-coordinadora de la instancia.

Alvin Saldaña (MSC), miembro de la comisión, destacó que "hoy se aprobó la norma que le confiere rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, entre los cuales está la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 13 consagra lo que se entiende como el Derecho a Migración. Entonces, de alguna manera, igual estaríamos dentro con el tema, pero es lamentable que no hayamos podido lograrlo como comisión por falta de acuerdo".

Tras el trabajo de esta jornada del pleno, ya son 317 los artículos que forman parte de la propuesta de nueva Carta Fundamental.