Polémica entre la DC y TVN por presencia de diputada pro Rechazo en "Estado Nacional"

Polémica causó el reclamo de una de las directoras de Televisión Nacional, la ex ministra Nivia Palma, ante la presencia desigual de panelistas pro Apruebo y Rechazo en el programa "Estado Nacional" de anoche.

El domingo, en dicho programa participaron el ex ministro vocero Jaime Bellolio (UDI), la diputada Joanna Pérez (DC), la presidenta de Evópoli, Luz Poblete, y la abogada y directiva de Libertad y Desarrollo Natalia González, quienes abiertamente están por el Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre.

Por el lado del Apruebo estaban el senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, y la cientista política Gloria de la Fuente (PS).

Debido al desequilibrio de participantes por el Apruebo, Nivia Palma publicó en Twitter: "No comprendo y no comparto decisión de Estado Nacional TVN de tener 4 representantes Rechazo y 2 del Apruebo en su panel. Pido públicas disculpas a Democracia Cristiana x faltarles el respeto al invitar a diputada que perdió votación democrática de Junta Nacional DC", escribió, haciendo referencia a Joanna Pérez, quien es parte de la disidencia de la falange, que va por el Rechazo a contrapelo de la mesa directiva.

No comprendo y no comparto decisión de Estado Nacional TVN de tener 4 representantes Rechazo y 2 del Apruebo en su panel.Pido públicas disculpas a Democracia Cristiana x faltarles el respeto al invitar a diputada que perdió votación democrática de Junta Nacional DC. @PDC_Chile https://t.co/YJtcCHjmsK — Nivia Palma (@NiviaPalmaM) July 25, 2022

En conversación con La Tercera PM, la ex ministra de Bienes Nacionales durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y militante socialista dijo que lo sucedido es "gravísimo e inaceptable", y "no puede volver a repetirse".

Explicó que en el directorio se ha planteado que "debe rigurosamente trabajarse con respeto al pluralismo de la sociedad en términos políticos en ese tipo de programas. Debe hacerse de buena fe, donde uno no solo pone a personas que representan opiniones distintas, sino también a aquellos más representativos", argumentó.

"TVN siempre, pero particularmente en un contexto histórico como el que vivimos, tiene que asegurar la objetividad y el respeto de buena fe al pluralismo. Claramente no se cumplió ese objetivo. Es inaceptable que la decisión del equipo de prensa haya sido llevar a una persona que no está en la postura oficial (de la DC). Me parece que es provocador", advirtió Palma, anunciando que llevará esta queja a la próxima sesión del directorio del canal.

DECLARACIÓN DE PARLAMENTARIOS DC

La bancada de diputadas y diputados demócratacristianos, en tanto, emitió una declaración pública esta jornada, en que pidió explicaciones al Gobierno ante el "ataque público y sin fundamentos" de Nivia Palma, quien, a juicio de ellos, "cuestionó -en duros términos- por redes sociales" a la diputada Pérez.

"Exigimos que se nos explique si estas declaraciones intolerantes y denigrantes hacia una mujer son compartidas por el Ejecutivo o corresponden a una nueva forma de intervenir en TVN, alejándose del rol garante y diverso que debe tener canal público", acotaron, agregando que "este ataque odioso además nos preocupa, pues recuerda lo peor de los actos autoritarios que lesionan la democracia".

Estos actos son complejos, "más aún cuando provienen de autoridades cuyo rol o posición puede influir en callar la voz de quien piensa distinto. ¿Es acaso el espíritu del Gobierno de Gabriel Boric?", cuestionaron los parlamentarios.