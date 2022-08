PPD busca que el Socialismo Democrático se sume a su "Apruebo para reformar"

La presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili, afirmó que la propuesta de nueva Constitución que se plebiscitará el 4 de septiembre contiene asuntos que deben aclararse debido a que han generado "incertidumbre" en la ciudadanía, por lo que insistió en la necesidad de comprometer reformas al texto en caso de que sea aprobado.

Piergentili, una de las primeras impulsoras del "Apruebo para reformar", comentó algunos puntos del documento que trabaja su tienda sobre modificaciones concretas a la eventual Carta Fundamental del país.

"Hemos planteado algunos puntos que me parece que tienen que mejorar o aclararse, y que son los que han generado más incertidumbre en la opinión pública, por lo tanto, hemos planteado temas como reponer el estado de emergencia, que solo la iniciativa de gasto sea por parte del Presidente, y ayudemos a que el Sistema de Justicia no tenga posibilidad de captura y sea mucho más robusto para entregar mejor justicia", expuso.

"Creemos que todos esos temas, en la medida que se visualizan más profundamente, vienen a ser relevantes para la ciudadanía", enfatizó.

La timonel del PPD espera que las otras colectividades del Socialismo Democrático se sumen a la propuesta; en el caso del Partido Socialista, aún no se ha incorporado íntegramente, pero se avizora que lo haga con modificaciones. Esta jornada el bloque sostuvo un encuentro propio para trabajar en la iniciativa.

YEOMANS REPROCHA "PRESIONES PÚBLICAS"

Allí radica una distancia con Apruebo Dignidad, principal coalición oficialismo, donde el Frente Amplio trabaja en un documento sobre aprobar para "implementar", con medidas en ese sentido, mas no reformas al texto.

En ese marco, desde ese sector reprocharon gestos que consideran como "presiones" desde el Socialismo Democrático para arribar a acuerdos para modificar la Constitución a plebiscitar.

"Yo quitaría un poquito el pie del acelerador respecto a las presiones públicas cuando están todas las instancias para poder conversar entre nosotros. Somos parte de un mismo Gobierno y estamos totalmente disponibles a dialogar", apuntó la diputada Gael Yeomans (Convergencia Social).

Asimismo, opinó que "más que adelantar fecha (de reformas), creo que es importante por lo menos generar puentes de conversación, que hasta ahora no hemos tenido directamente, por lo mismo creo que ese es el proceso previo, no nos podemos comprometer a fechas si no hemos generado instancias adecuadas para ello".

"Tenemos un plebiscito que respetar", subrayó.

SE ALISTA LA FRANJA

Con todo, los comandos se alistan para la franja televisiva, cuya emisión parte este viernes con el bloque del Apruebo.

Ad portas de ello, la Democracia Cristiana, institucionalmente definida a favor de aprobar, presentó este lunes su comando oficial, en el que "está representada también la diversidad del pueblo de Chile, porque la Democracia Cristiana entiende que en nuestro país tenemos que cooperar todos y todas", dijo la senadora Yasna Provoste, vicepresidenta de la Falange.

"A partir de hoy nos vamos a sumar al despliegue que ya se ha hecho en cada de las comunas y territorios, desde el mundo democratacristiano, desde el mundo del humanismo que representamos, por un solo camino el camino del Apruebo, del reencuentro y la reconstrucción nacional", resaltó.

XIMENA RINCÓN, POR EL RECHAZO, FUSTIGA CRÍTICAS

En paralelo, el lanzamiento de la plataforma "Centroizquierda x el Rechazo", integrado por el colectivo "Amarillos x Chile" y reconocidas figuras de la ex-Concertación, levantó críticas desde la izquierda y la centroizquierda.

"La centroizquierda de base, esa que está en el territorio, esa que vive en el día a día con nuestra gente, con los trabajadores, está derechamente trabajando por el Apruebo", dijo ayer el presidente de la DC, Felipe Delpin.

"Yo no sé quiénes son para dudar de nuestras credenciales, de lucha contra la dictadura en su minuto, de recuperación de la democracia, de transformaciones profundas", replicó la senadora Ximena Rincón, militante falangista que públicamente ha anunciado que votará Rechazo.

En ese sentido, a modo de ejemplo, relevó que "quien terminó con el binominal fue la Presidenta Bachelet y la que era ministra Segpres y llevó adelante esa negociación y esa votación fue la actual senadora Ximena Rincón, yo".

"Por lo tanto, creo que hay que ser cuidadosos con las críticas", emplazó.