PPD desmintió estar "negociando cargos" en el Gobierno mediante su postura pro dos listas

El Partido por la Democracia (PPD) reiteró su convicción de ir a la elección de consejeros constitucionales el próximo 7 de mayo en listas separada del Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad.

La relación entre el PPD y el Gobierno está compleja, luego de las declaraciones que realizó el exsenador Guido Girardi, quien sostuvo esta semana en Cooperativa que una eventual lista única de candidatos que el oficialismo levante para la elección de consejeros constitucionales sería conocida como la "lista del indulto". Previamente, ya había asegurando que su colectividad era "marginal en este gobierno; no nos consideran".

Todo se juntó con un rumor que surgió de que el PPD estaría solicitando mayor presencia del Socialismo Democracia en el Ejecutivo, a lo que la presidenta de la colectividad, Natalia Piergentili, fustigó diciendo que "las convicciones no tienen precio ni se transan por cargos en el gobierno".

"El planteamiento del PPD, tal como he dicho desde el primer día, es que -precisamente- por nuestra lealtad al gobierno creemos que es un imperativo ampliar la base social y política de apoyo. Dos listas permiten eso y una lista reduce esa posibilidad", ahondó Piergentili en declaraciones a La Tercera.

"¿En qué minuto se instala que esto es una forma de 'negociar' cargos? Yo no lo sé. Lo que yo he representado es la opinión institucional del PPD y me parece una ofensa que se instale esa idea", afirmó.

Pese a lo anterior, la idea de un cambio de gabinete y un ajuste a nivel de Subsecretarías toma fuerza al interior del Palacio de La Moneda, y según se ha trascendido, esto podría llevarse a cabo antes de fin de mes en carteras como Cultura, Minería, Deportes y Obras Públicas.

Cabe resaltar que el Frente Amplio y el Partido Comunista insisten en una lista única, para lograr así mayor cantidad de consejeros constitucionales. Aun así, la idea de optar por dos listas está sujeta a ratificación de su consejo, instancia que se llevará a cabo el próximo 28 de enero.

Por su parte, el exministro Francisco Vidal, quien firmó una misiva dirigida a Piergentili donde desliza que un solo pacto electoral es la opción más favorable, aseguró que "este no es un tema ni una 'estrategia' de cargos. En el tema electoral, los dados están echados y será el consejo nacional del partido el que definitivamente dirá si vamos en una o dos listas".