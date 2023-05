Preocupación de partidos por bajo clima electoral a menos de una semana de las votaciones

A menos de una semana de las elecciones para el Consejo Constitucional, el bajo clima electoral que se aprecia en la ciudadanía -a diferencias del proceso anterior- mantiene con preocupación a los partidos políticos, que solicitaron aumentar el trabajo de difusión en estos últimos días.

"Esta semana será en la que la gran mayoría de la población va a tomar su decisión de por quién votar", adelantó el secretario general del PPD, José Toro, quien advirtió también que ha sido "una elección que no ha logrado encender a mucha gente, por tanto está recién informándose".

En esta línea, cuestionó que el Gobierno iniciara el proceso de campaña "solo dos semanas atrás", dado que, en su opinión, esto "sin duda podría haber sido un poquito antes".

Por su parte, la exministra de Transportes Gloria Hutt (Evópoli), candidata al consejo por la Región Metropolitana, aseguró que las votaciones del próximo serán "igual o más intensa que las anteriores".

"Todavía vemos que hay muchas personas que no tienen suficiente información, no saben por quién votar o no saben muy bien qué se elige. Así que la tarea de información esta semana va a ser muy importante", resaltó la otrora autoridad.

Desde el Gobierno, en tanto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, admitió que "se vive un clima distinto que el que se vivió tiempo atrás", pero que lo más importante sigue siendo que "la gente participe, que todos los ciudadanos y ciudadanas concurran a las urnas para que cuente con mucha legitimidad el resultado".

El secretario de Estado también descartó que esta elección sea una especie de prueba para el Gobierno, ya que son "cosas totalmente distintas".

"El domingo las chilenas y chilenos están convocados a las urnas para elegir a los encargados de redactar y definir el texto de la nueva Constitución sobre la base de la propuesta de la Comisión Experta, eso es lo que se consulta y por lo tanto no es posible extrapolar cualquier resultado a algo distinto", cerró Elizalde.

SIGUE EL TRABAJO DE LA COMISIÓN EXPERTA

Los miembros de la Comisión de Expertos, que avanzan en la elaboración del texto que servirá como base para quienes resulten electos como consejeros, analizaron también un eventual cambio de tono en las discusiones posterior a los resultados de las elecciones del domingo.

"La dinámica no creo que vaya a cambiar sustancialmente, pues ya estamos en la última etapa de la generación de esta propuesta, que se entregará el próximo 6 de junio al Consejo Constitucional. La próxima semana, en las distintas subcomisiones, deberemos votar las enmiendas presentadas", analizó Alejandra Krauss (DC), presidenta de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.

Mientras que su par Jaime Arancibia (RN), parte de dicha comisión, advirtió que aunque no se debería dar este cambio "porque en el fondo los expertos tendrían que funcionar más allá de los vaivenes electorales", es inevitable que se de esa situación.

"Sobre todo porque el resultado de la elección de consejeros va a fijar un contexto para el trabajo que queda de los comisionados expertos. Puede haber un cambio de tono, lo que no sabemos es hacia dónde deriva ese tono, porque puede ser que genere mayores acuerdos o menores acuerdos dependiendo el resultado", puntualizó.