Presidenta de la Comisión Experta: "Tenemos clarísimo que debemos ofrecer una Constitución en que todos quepamos"

La presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga (PPD), relevó la concordancia que existe dentro del órgano sobre la responsabilidad de ofrecer un "buen anteproyecto" en base al cual trabajará el Consejo Constitucional, cuyos 50 integrantes serán elegidos por la ciudadanía en las urnas este domingo.

"Es importante señalar los acuerdos, quiero relevar que hay un acuerdo fundamental entre todos quienes integramos la comisión, que tenemos clarísimo nuestro objetivo (...) Los 24 integrantes tenemos clarísimo que debemos ofrecer una Constitución donde todos quepamos, que sea una casa en que todos tengamos una pieza, nos sintamos representados", afirmó en conversación con El Diario de Cooperativa.

La misión, enfatizó, es formular "una Constitución que las personas quieran aprobar el 17 de diciembre" en el plebiscito de salida; "que la gente pueda decir 'esta es mi Constitución, independientemente si soy de derecha, de centro o de izquierda, me representa' ".

"Uno de los expertos dijo que ésta es la última oportunidad que tenemos, pero no me gusta ser tan categórica. Pero sí espero que cerremos este capítulo con una sensación de satisfacción por parte de la ciudadanía", dijo la académica.

"EL PESO DE LA RESPONSABILIDAD"

Undurraga subrayó que "cuando uno recibe un mandato tan importante, la sensación de responsabilidad es muy alta", y espera que quienes sean electos para el Consejo sientan lo mismo.

"Confío en que las personas que sean elegidas para el Consejo sientan el peso de la responsabilidad como lo hemos sentido nosotros en este tiempo, y se esfuercen por hacer una Constitución que nos incluya a todos. Es lo que la ciudadanía pide. Es el esfuerzo que estamos haciendo, y espero que se premie en diciembre", sostuvo.

Explicó que este órgano trabajará en base al anteproyecto que está elaborando la Comisión Experta, "presentando enmiendas, es decir, propuestas de modificaciones, de suprimir o de agregar cosas al borrador que ya está; funciona como lo hacen los legisladores".

Ad portas de la elección del Consejo, hizo un llamamiento a no recaer en los errores de la antigua Convención: "No puede ser una Constitución que sea solo de un sector. Independiente de quien gane, incluso si hay un sector que logre los tres quintos y pudiera en teoría hacer una constitución solo para ellos, tenemos clarísimo que eso no funcionaría".

"Sería un gran error repetir el escenario de dejar fuera o no escuchar lo suficiente los puntos de vista de otro sector. Sería tener muy poca visión, porque las mayorías cambian rápidamente y la población no va a aprobar una Constitución que sea solo para algunos", sentenció.