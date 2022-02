Presidenta de la Convención cree injustas las críticas de la renunciada directora de Comunicaciones

La presidenta de la Convención Constitucional, la odontóloga María Elisa Quinteros, se refirió este jueves respecto a la renuncia de la directora de la Secretaría de Comunicaciones del órgano redactor, la periodista Lorena Penjean.

"He llegado a la conclusión de que no existe la cohesión interna ni la voluntad que se requiere para desplegar una estrategia comunicacional profesional y acorde a la magnitud del desafío. Un Plan de Comunicaciones a la altura de la ciudadanía", señaló la ex directora de The Clinic a mediante una carta enviada anoche a la mesa directiva.

En la dimisión, la profesional acusó una "deuda comunicacional de la Convención", la que -desmenuzó- "es un déficit producto de un presupuesto inexistente, pero por sobre todo, de factores directamente dependientes del comportamiento de las y los constituyentes, de la mesa directiva y, en especial, de la presidenta María Elisa Quinteros".

En un punto de prensa realizado esta mañana, la líder del organismo consideró "injusto" que Penjean haya apuntado a los constituyentes, y en especial a ella, como responsables de la falta de condiciones para desplegar una estrategia comunicacional.

"Lamento si alguna vez sintió que la pude haber llevado a pasar, pero yo soy muy profesional para trabajar. No ando con cosas personales", expresó Quinteros.

La presidenta admitió que, como dijo la periodista, existe un problema presupuestario, pero explicó que no se trata de un déficit de recursos que se hayan solicitado al Gobierno y que éste no los haya entregado, sino más bien recursos que la propia convención debe proveer.

De todos modos, Quinteros insistió en que la convención no está atravesando una crisis.

Tras destacar su "tremendo trabajo" durante los dos meses que estuvo en el cargo, la presidenta de la mesa aseguró que es mejor que Penjean haya renunciado ahora y no después, ad portas del plebiscito de salida previsto para mediados de año, y que se buscará una persona para reemplazarla. Hasta entonces, quedará en calidad de subrogante la periodista Margarita Cereceda.