Presidenta de la Sofofa sobre nueva Constitución: "No nos corresponde manifestarnos ni a favor ni en contra"

La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, se refirió este domingo a la recta final del proceso constitucional y las expectativas del empresariado de cara al plebiscito de salida del 17 de diciembre.

En entrevista con La Tercera, la líder gremial se desmarcó de los dichos de Ricardo Mewes, quien la semana pasada se manifestó a favor de la propuesta de nueva Carta Magna, y llamó a los consejeros a "deponer" sus agendas ideológicas:

"Yo creo, y lo digo como Sofofa, no como persona natural, que no nos corresponde manifestarnos ni a favor ni en contra de un texto constitucional. No es parte de nuestra labor gremial. Pero sí creemos que dado los principios que siempre hemos impulsado, que son la certeza jurídica, la seguridad, tener reglas del juego claras, el cerrar el capítulo constitucional es algo que permitiría dar cierta certidumbre", señaló.

"Ojalá todos los actores políticos depongan sus agendas tan ideológicas, y hagamos un último esfuerzo por llegar a un texto medianamente convocante. Ahí debiéramos poner las fichas, y más que si es a favor o en contra, porque no nos corresponde, sí a cerrar este capítulo constitucional", añadió.

Consultada respecto a si fue una equivocación por parte de Ricardo Mewes dar su opinión sobre el borrador, Navarro señaló que "no es el rol de un dirigente gremial estar hablando a favor o en contra de una Constitución. Sí de ideas, de valores, de principios. Los gremios empresariales no tenemos que dar opinión sobre posturas políticas (...) No creo que sea positivo para una discusión, porque tenemos mucho peso, y en eso marcaríamos una postura que, a lo mejor, desequilibra la balanza".

"Cada persona es libre, puede dar su opinión. Pero cuando representas a gremios empresariales hay distintos sabores y colores políticos, y es muy importante tener esta neutralidad y dar espacio a que las personas que participan del gremio se sientan representadas. Creo que los gremios empresariales tenemos que prescindir de manifestar opciones políticas, tanto en las elecciones de Presidente, de parlamentarios, y en la Constitución no podemos estar abanderándonos con algún sector", agregó.

CAMBIO DE SISTEMA POLÍTICO "ES UN BUEN ELEMENTO"

Respecto al contenido de la propuesta constitucional, Navarro tuvo un positivo balance de los cambios introducidos al sistema político, pero tomó distancia de la enmienda que busca eliminar el pago de contribuciones para las primeras viviendas:

"Hoy día tenemos 18 partidos políticos y esa fragmentación a veces impide llegar a estos grandes acuerdos. Cuando nosotros nos reunirnos con la Comisión Experta, ese fue el gran tema que discutimos. Yo creo que es un buen elemento, pero tiene que lograr comunicarse de una manera que la ciudadanía también lo perciba como algo positivo", señaló.

Sobre la eliminación de las contribuciones, señaló que "mi opinión es que las constituciones deben ser el borde, el marco, los grandes principios e ideas. No sé si corresponde dejar eso en la Constitución".

Finalmente, consultada acerca de lo que significa para ella la frase de "cerrar el capítulo constitucional", Navarro aseguró que no necesariamente implica aprobar la propuesta de nueva Carta Magna en el plebiscito de salida:

"Cerrar el capítulo es que, una vez que la ciudadanía decida si es este texto o no -en cuyo caso tendríamos que seguir con la Constitución actual-, abrazar esa opción ciudadana y continuar, pero darle un cierre a esto", manifestó.