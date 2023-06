Presidenta del Consejo Constitucional sobre Pinochet: "Referirme a hechos que no viví y no conozco en detalle no tiene sentido"

La presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia (Partido Republicano), evitó este domingo abordar su postura sobre la figura del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), afirmando que "sería irresponsable entrar a temas que no generan encuentros".

Consultada en el programa Estado Nacional de TVN por las polémicas declaraciones del consejero republicano Luis Silva, que defendió la gestión de Pinochet, lo calificó de "gran estadista" y pidió que "se haga una lectura ponderada de su gobierno", la abogada aseveró: "Nací el año 92 y referirme a hechos que no viví y no conozco en detalle, más allá de lo que uno puede conocer y aprender, no tiene sentido".

En tal sentido, Hevia afirmó que su rol como líder del órgano a cargo de redactar la nueva Carta Magna "es mirar hacia el futuro".

En relación a la aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas de un proyecto de resolución que condena los dichos de Silva sobre Pinochet, la presidenta del Consejo indicó que el Congreso "tiene todas las facultades de aprobar los proyectos de ley y resolución que estime conveniente".

"Luis Silva y todos estamos aprendiendo en esta relación con los medios", puntualizó.

PARTICIPACIÓN REPUBLICANA EN EL PROCESO CONSTITUYENTE

Por otra parte, la presidenta del Consejo defendió la participación del Partido Republicano en el proceso constituyente, asegurando que "los republicanos jamás se han cerrado a hacer modificaciones a la Constitución".

Además, señaló que, "una vez que se definió democráticamente que haya un proceso constitucional y aun cuando no sea el mecanismo que considerábamos el correcto, se instala y establece, tenemos todo el derecho y el deber con la ciudadanía de participar".

DEFINICIONES

En la entrevista, la líder del Consejo entregó algunas de las propuestas que le gustaría estén en la protesta de nueva Constitución, entre ellas que las Fuerzas Armadas y de orden público -tema que ha generado grandes diferencias al interior del órgano- tengan un "capítulo propio".

En cuanto a salud, destacó la importancia de consagrar el "derecho a elegir de las personas", dado que, en su opinión, "es un error mirar un sistema de salud por quién me provee el servicio, sino que lo que debemos dar es distintas alternativas para que las personas puedan acceder a una salud oportuna".

"Personalmente preferiría que quedemos en provisión mixta de salud", profundizó la consejera republicana.

Mientras que, respecto a la educación, Hevia indicó que la prioridad "debería ser la primaria y preescolar. Hay que partir por ahí más que seguir insistiendo con una educación universitaria gratuita".

"Quienes no tienen posibilidad de pagarse su educación universitaria, efectivamente puedan acceder, por ejemplo, a una gratuidad en la medida que sea financieramente sostenible para el Estado. Me parece razonable", cerró.