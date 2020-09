Presidenta del Senado: Servel tiene la voluntad de permitir votar a los contagiados en el plebiscito

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), sostuvo que, ante una eventual tramitación de un proyecto que habilite el voto en el plebiscito para las personas contagiadas con Covid-19, el Servel tiene la voluntad de implementar un sistema que permita que el proceso se desarrolle.

En conversación con Cooperativa, Muñoz expuso que "he escuchado a Patricio Santamaría (presidente del Consejo Directivo del Servel) establecer que para él es importante, y ha sido una voz bien nítida y clave en ese sentido, no discriminar, no dar un portazo a la posibilidad de que nuestros compatriotas contagiados puedan votar a través de algunas de las alternativas que ahí están propuestas, que puede ser un voto a domicilio, a distancia o por correo".

"Yo entiendo que está la voluntad, al menos del Servel, de implementar un procedimiento que permita la votación de las personas contagiadas", aseguró la presidenta del Senado.

"Entiendo que si hay una iniciativa que se aprueba, el Servel va a poder implementar la forma de llevar a cabo esta modalidad de votación (...) pero estamos realmente contra el tiempo", recalcó.

Incomodidad en el Senado por sanción a Raúl Guzmán

Asimismo, la Muñoz admitió también la incomodidad que hay en el Senado con el secretario general de la Corporación, Raúl Guzmán, que fue sancionado por la autoridad sanitaria con una multa de 2 millones 500 mil pesos luedo de incumplir la cuarentena.

"Es una situación que se ha ido haciendo compleja, al inicio de esta situación, cuando se conoció el encuentro del secretario con otros integrantes del Ministerio Público en restaurant, nosotros tratamos el tema (...) Hay un acuerdo de la comisión de estar a la espera de las decisiones que se tomen en la Justicia", declaró la senadora PPD.

"No estoy cómoda ni estamos cómodos en el Senado", agregó Adriana Muñoz, aclarando: "Yo entiendo que amerita de un seguimiento de las decisiones que se están tomando y tener una conversación con don Raúl y con la Comisión de Régimen Interno para ver cuales serán los procedimientos que vamos a definir en este tiempo".