Presidente Boric: El proceso constituyente "no se puede seguir dilatando eternamente"

El Presidente Gabriel Boric advirtió este jueves que el acuerdo para una nueva Constitución "no se puede seguir dilatando eternamente", después de casi tres meses de negociación entre partidos con representación parlamentaria, sin resultados concretos, tras el triunfo del Rechazo y la estrepitosa derrota de la propuesta de la Convención en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

"He señalado que me parece muy importante, para resguardar a futuro la plena legitimidad y transversalidad de la futura Constitución, que sea un órgano electo el que la redacte. Este puede tener toda la colaboración de expertos que se establezca y que sea necesaria", dijo el Jefe de Estado en una conferencia de prensa en La Moneda.

"Me parece que los partidos han avanzado en las últimas horas en conversaciones. No quiero adelantarme a eso; le corresponderá a los partidos anunciarlo, pero yo, por lo menos, soy partidario de que logremos cerrar este tema lo antes posible. No se puede seguir dilatando eternamente", añadió el Mandatario.

"Creo que está en el deseo de todos que tengamos una nueva Constitución, un nuevo pacto social", concluyó Boric.

Los partidos políticos aún no logran destrabar nudos claves para dar curso al proceso constituyente, por lo que el mismo Presidente ha asumido un rol más activo para tender puentes con la oposición.

Durante la tarde de ayer, en La Moneda, el gobernante se reunió durante cerca de 15 minutos con el timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, tiempo en que se puso sobre la mesa el estado de las tratativas, entrampadas desde hace semanas en el debate del tipo de asamblea que redactará la nueva Carta Magna y se analizaron fórmulas que permitan sellar un acuerdo.

Las negociaciones siguen en torno al órgano: mientras en el oficialismo, principalmente Apruebo Dignidad, abogan por uno 100 % electo, en la oposición apuntan a uno mixto, que incluya integrantes electos y expertos designados, idea a la que se han ido abriendo en el Socialismo Democrático. El tamaño también genera discrepancias: mientras la propuesta del oficialismo más la DC ha apostado por 99 integrantes electos, Chile Vamos ha abogado por 50, similar al Senado.

La DC, no obstante, rebajó ayer su aspiración a 78 miembros.

En ese marco, una opción que se evalúa apunta a mantener un órgano 100% electo, pero agregando algunos "seguros" que den tranquilidad a Chile Vamos de que no se repita lo que consideraba "intentos refundacionales" de la antigua Convención.

Se plantean dos caminos: uno, recoger la idea de que haya un anteproyecto redactado por expertos previo a la instalación del mecanismo, que está presente en la propuesta del oficialismo y la DC y que le gusta a la derecha; a lo que se sumaría un elemento relevante para la UDI, que luego de que el órgano que se vaya a acordar elabore la propuesta de nueva Constitución, ésta deba pasar al Congreso para ser aprobado por cuatro séptimos y, tras el visto bueno, pase directo a su última ratificación en un plebiscito de salida.

La presidenta de Evolución Política (Evópoli), Gloria Hutt, dijo creer "genuinamente" que el Presidente Boric "quiere alcanzar un acuerdo, pero tiene que probarlo".

"Para eso, el camino es ordenar a los partidos que lo acompañan y eso lo puede hacer público o privado. Si lo hace público, y apunta a un acuerdo, estupendo", añadió la exministra de Transportes.

En paralelo, La Moneda citó a un comité político ampliado y extraordinario para este viernes a las 08:00 horas, una convocatoria que, si bien no fue enviada con agenda definida, en los partidos de la alianza de Gobierno dijeron a La Tercera que el asunto a tratar serán las negociaciones constituyentes.

Ese mismo día se desarrollará una nueva ronda de diálogos de la mesa ampliada que reúne a las fuerzas políticas con representación parlamentaria y que es encabezada por los timoneles de ambas Cámaras del Congreso Nacional.