Presidente Boric participará en la ceremonia de instalación del Consejo Constitucional

La secretaría técnica del proceso constituyente confirmó la presencia del Presidente Gabriel Boric en la ceremonia de instalación del Consejo Constitucional, que se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana de este miércoles.

Según el cronograma dado a conocer el organismo, está previsto que el Mandatario llegue a la sede del Congreso Nacional en Santiago y entregue unas palabras ante los 51 consejeros y consejeras electas.

Asimismo, se espera la asistencia de los presidentes de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes; del Senado, Juan Antonio Coloma, y de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic.

La jornada inaugural estará presidida por el consejero electo Miguel Littin (PS) de manera temporal al tratarse del miembro del Consejo de mayor edad. Posteriormente, se elegirá a la mesa directiva (presidente y vicepresidente) a través de una sola votación y asumirán inmediatamente.

Al finalizar la sesión, se espera que la Comisión Experta haga entrega de la propuesta de anteproyecto de nueva Constitución.

🗣️ Se confirma asistencia del presidente Gabriel Boric a la ceremonia del instalación del Consejo Constitucional @Cooperativa pic.twitter.com/HvbThE5DP9 — Camila López González (@g_pelusa) June 6, 2023

EL ÁNIMO EN LA VÍSPERA

En la víspera de la ceremonia, varios consejeros llegaron hoy hasta el Congreso para retirar el material de trabajo y tomarse las fotografías para sus credenciales.

Antonio Barchiesi, consejero del Partido Republicano, dijo ver "un ánimo transversal de que el proceso sea exitoso" y garantizó que su colectividad, que ostenta la mayoría de los escaños en el órgano, estará disponible a "conversar con todos los que quieren que este proceso sea exitoso".

"Creo que todos los consejeros con los que he podido conversar en estas semanas, y especialmente el día de ayer en el Tribunal Calificador de Elecciones, están en la misma sintonía respecto de que el proceso llegue a buen puerto, creo que ese ánimo es transversal y eso me parece muy positivo. Un ánimo de proponerle al país un buen proyecto constitucional que le haga sentido a Chile, no como fue la Convención pasada, donde llegaron a un texto donde no le hizo sentido al país el proyecto que se presentó", señaló.

Desde el oficialismo, en tanto, la consejera María Pardo, de Convergencia Social -el partido de Boric-, aseveró que "lo más importante para este nuevo proceso, y creo que lo que la ciudadanía espera de este nuevo proceso, es que sea un proceso en que podamos dejar de lado nuestras diferencias para ponernos de acuerdo, en que podamos profundizar el diálogo, en que podamos salir adelante con una Constitución profundamente democrática".

"Yo creo que ese es el gran desafío: lograr un diseño institucional que sea profundamente democrático, así que a eso vamos a apuntar", acotó.