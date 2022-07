12:58 - | El ex convencional Cristián Monckeberg (RN): En lo formal, se cumplió; en el fondo, lamento el resultado, se desaprovechó la oportunidad

12:23 - | [En vivo] Ex convencional Cristián Monckeberg: A uno le queda que, desde el punto de vista formal, esto se cumplió; en el fondo, yo lo lamento, se desaprovechó esta oportunidad, no es lo que esperábamos #CooperativaContigo

12:20 - | [En vivo] Ex convencional Constanza Schönhaut: Es fundamental decirle a la ciudadanía que son dos procesos distintos, un gobierno es de cuatro años y una Constitución se espera dure 20-30 años #CooperativaContigo

12:02 - | [En vivo] Ex convencional Agustín Squella: Hay que examinar el texto de manera objetiva, serena y los constituyentes, más allá de hacer la apología de las posiciones que adoptemos en el plebiscito, hacer pedagogía #CooperativaContigo

Teñida de rojo se encuentra el agua de la pileta de la Plaza de la Ciudadanía frente al Palacio de La Moneda. Según carabineros una persona habría lanzado una bolsa con pintura. No hay detenidos. @Cooperativa pic.twitter.com/kyGu7PmzBi

11:48 - | [En vivo] Ex convencional Bernardo de la Maza: Se hizo un trabajo duro, fue muy difícil llegar a acuerdos; encontré muchos avances, pero esto en un ambiente de gran ideología, refundacional y que lamentablemente no me gusta #CooperativaContigo