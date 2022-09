En medio de la conmemoración de los 49 años del golpe de Estado en el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric llamó a las fuerzas políticas a no creer que el resultado del plebiscito significa que Chile rechace cambios y transformaciones en el país.

El Mandatario manifestó que "estamos trabajando en conjunto con el Parlamento para aunar las voluntades necesarias y llegar a acuerdos que permitan delinear ese futuro en el corto plazo".

Sin embargo, hizo eco de un grupo de parlamentarios de la bancada de Renovación Nacional y de independientes de derecha que anunció esta semana que no respaldará un nuevo proceso constituyente luego de que el Rechazo venciera en el plebiscito por una amplia ventaja.

Al respecto, Boric manifestó que "ante las voces que, poco a poco, parecieran deslizar que quieren recular respecto a los compromisos con el pueblo de Chile, me permito también hacerles una reflexión: Los resultados del plebiscito del pasado domingo no son apropiables para nadie en particular; no cometan el error de creer que el que se haya rechazado el texto propuesto por la Convención significa un rechazo a los cambios y transformaciones en Chile, eso no es así".