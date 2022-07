Presidente DC: Si alguien va a ir por un camino distinto al que resuelva la Junta Nacional, que tome sus decisiones

El presidente de la Democracia Cristiana, Felipe Delpín, aseguró que los militantes del partido deberán apoyar la decisión que se tome este miércoles sobre la postura del partido de cara al plebiscito de salida.

En la previa de la reunión, Delpín manifestó que "obviamente el partido está tensionado: hay parlamentarios, dirigentes nuestros que se han manifestado por el Rechazo, otros que se han manifestado por el Apruebo, (entonces) hay una tensión, sin lugar a dudas. Por eso, el llamado es a que seamos demócratas hasta que nos duela".

"No me gustaría ver a ningún camarada en la franja y haciendo campaña en alguna opción distinta a la que pueda estar en la línea del partido. Si alguien piensa que lo que ha decidido la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano no es lo que quiere, no es lo que le representa, y va a ir por otro camino; que lo piense, tome sus decisiones. En los partidos políticos se está en forma voluntaria, a nadie se le impone estar en un partido político", sostuvo.

Una postura similar tiene la senadora Yasna Provoste, quien comentó que "nunca las leyes salen perfectas, entonces, uno siempre tiene que tener la disposición a perfeccionar las reglas del juego democrático. La pregunta es qué es lo que perfecciono: ¿el recuerdo más lacerante de la dictadura, que es la Constitución del 80 en su base? ¿O perfecciono un texto nacido y surgido en democracia? Yo espero que esta decisión la tomemos pensando también en la memoria de aquéllos que han dado su vida por que hoy tengamos una nueva Constitución".

Entre los militantes del partido que han manifestado que apoyan la opción Rechazo se encuentran el senador Matías Walker y el ex convencional Fuad Chahín.

Son más de 400 los militantes convocados a la junta extraordinaria de la tarde de este miércoles, oportunidad en la que se buscará definir la postura institucional para el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.