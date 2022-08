Presidente de la Cámara Baja: Si hay una nueva Convención deberá corregir los errores del proceso que vivimos

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), aseguró que en el caso de un posible triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, se deberá impulsar una nueva Convención que corrija los errores del proceso actual.

Tras las declaraciones del Presidente Boric sobre el tema, el parlamentario dijo: "Por cierto que si la definición es -previo acuerdo político transversal- que sea una nueva Convención, hay que corregir los errores del proceso que ya hemos vivido".

"Hay cosas en las cuales no se puede retroceder, como la paridad, la situación de pueblos originarios, pero obviamente revisando bien cuál es la proporcionalidad en la cual sí deben estar representados. Creo que hubo un problema de sobrerrepresentación también en el actual órgano y creo que las listas de independientes fueron un error, probablemente un órgano más chico en términos cuantitativos, un tiempo más acotado para dar mayores certezas, esas son las cosas que están sobre la mesa hoy día", recalcó.

Por su parte, la vocera de Convergencia Social, Ximena Peralta, planteó que "hay ciertas materias que son estructurantes, por ejemplo, en el caso que gane el Rechazo, que nosotros no creemos que es el caso, pero quienes vayan a conformar esta nueva Convención, sean personas electas para ese fin".

"Nuestra posición es firma a ese respecto, como todos los partidos, tendrían que ser nuevos convencionales y no, por ejemplo, el Congreso, no expertos, porque los temas de la democracia se resuelven con más democracia y no con menos", añadió.