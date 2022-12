Presidente de la UDI: El anteproyecto y los principios básicos evitarán experimentos refundacionales

El presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró que la incorporación de los expertos en la fase previa al eventual debate del Consejo Constitucional impedirá "experimentos refundacionales" como los que -a su juicio- caracterizaron al proceso anterior.

"Es un proceso diametralmente diferente al que fracasó el 4 de septiembre pasado: no parte de una hoja en blanco, sino que va a existir un anteproyecto redactado por expertos que está sustentado en 12 principios básicos, que evitan los experimentos refundacionales; no hay una sobrerrepresentación, ni escaños reservados, ni listas de independientes", planteó en El Diario de Cooperativa.

El senador recalcó que en esta ocasión "queda afuera al 'pluri-Chile', las varias naciones, las alternativas y punciones refundacionales, porque hay conceptos básicos en los que nos pusimos de acuerdo (...) que permiten -con los bordes y principios adecuados- que este anteproyecto, más allá de las cosas que la deliberación democrática determine en el Consejo, evite la refundación de Chile".

Respecto a quiénes podrían ser los expertos, las fuerzas políticas acordaron que "debíamos tener personas con trayectoria en materia de políticas públicas y en las distintas cuestiones que importan en materia constitucional, con experiencia reconocida", aunque Macaya prevé que la propia reforma contenga los requisitos específicos.

"Las personas que designemos en ese comité de expertos van a ser la más temprana señal de cómo sigue el itinerario constituyente, porque si nombramos a personas que se van a dedicar a pelear, va a ser difícil que se construya un consenso de cara al plebiscito de salida en diciembre", reflexionó.

"NO ES UN TRIUNFO, ES EL REINICIO DEL CAMINO CONSTITUYENTE"

En definitiva, la intención del Consejo Constituyente es "diferenciarse del proceso que fracasó y corregir los errores que tuvo", pues para el timonel gremialista, el triunfo del Rechazo "no significa que Chile no quiera una nueva Constitución, y estamos en sintonía con eso".

"No vamos a trabajar para que se repita el error de pretender construir una Constitución solamente para un sector político; creo que ese es el principal error del proceso que fracasó el 4 de septiembre, y no podemos volver a cometerlo. Debemos tener una Constitución que una a Chile, y no que lo divida entre gente de izquierda o derecha, y eso es básico", enfatizó.

En cuanto a las fuerzas que se restaron del acuerdo, como el Partido Republicano y el Partido de la Gente, Macaya los llamó a "darle una segunda oportunidad a este proceso que recién parte. Lo de ayer no es un triunfo de por sí, sino que es solamente el reinicio de un camino constituyente, que esperamos que culmine exitosamente en un año más".