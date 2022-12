Presidente de la UDI se querelló contra "Pancho Malo" por sedición y daños

El senador y presidente de la Union Democráta Independiente (UDI), Javier Macaya, presentó una querella en contra del líder del Team Patriota, Francisco "Pancho Malo" Muñoz, por un ataque que sufrió a la salida de la sede del partido.

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado 17 de diciembre, cuando el parlamentario iba llegando a las oficinas de la colectividad en la avenida Suecia, en Providencia, a bordo de su vehículo y junto a sus hijos de seis y 16 años de edad.

En el lugar se encontraba Muñoz con su grupo Team Patriota, quienes -según denunció Macaya- lo comenzaron a insultar, golpear el auto y gritar consignas en contra del acuerdo constitucional firmado el lunes 12 de diciembre.

La querella fue interpuesta ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de sedición y daños calificados, ambos perpetrados en grado de desarrollo de consumado.

"A pesar de que el senador advirtió la presencia de sus hijos en el automóvil, con mucho temor a lo que podían realizar estas personas, los atacantes hicieron caso omiso y comenzaron a amedrentar el automóvil provocándole graves daños, sin que les importara el menoscabo que podrían generarle a los niños que se encontraban dentro", señala la acción judicial, según consigna el diario La Tercera.

El documento agrega que "este grupo de personas no tenía la intención de manifestarse, sino que tenían como finalidad atacar al senador Macaya por su participación y opinión en el nuevo proceso constituyente, colocando no solo en riesgo la integridad física de él, sino que también la de sus dos hijos".

Muñoz, exlíder de la "Garra Blanca", barra brava de Colo Colo, respondió el 18 de diciembre en su Twitter que no habría tocado el auto del senador.

Cabe recordar que, en septiembre de este año, el mismo grupo de extrema derecha encaró al senador en las afueras de Canal 13.

MACAYA: "EXISTE UNA POSIBILIDAD DE QUE SE PUEDA INCORPORAR COMO QUERELLANTE INTERIOR"

Durante una conferencia de prensa en la sede de la UDI, Macaya explicó que "existe una posibilidad de que en esto se pueda incorporar como querellante el Ministerio del Interior, por tratarse de materias de seguridad interior del Estado".

"No es una querella por daños, no es una querella por amenazas; es una querella básicamente por el delito de sedición", indicó, enfatizando que "no me interesa darle publicidad, pero sí que tengamos un sola voz".

El senador expuso, además, que Muñoz ha continuado a las afueras de la sede del Congreso Nacional en Santiago, increpando a otros parlamentarios.

"Una persona no puede gratuitamente afectar o amenazar el funcionamiento de las instituciones democráticas, ya sea porque no quiere que se haga nada, como es el caso del señor Muñoz, o porque quieran que se haga todo igual a lo que fracasó el 4 de septiembre pasado, como ocurre con los señores que andan en bicicleta amenazando también", añadió.