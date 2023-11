Presidente de RN: Rechazar el texto constitucional significa seguir enredados en lo mismo

Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, aseguró en Cooperativa que votar En Contra en el plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre "significa seguir enredados en lo mismo" y cuestionó las razones del oficialismo para firmar un compromiso sobre un tercer proceso constituyente.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el senador dijo que "el compromiso (del oficialismo) nace justo el día después que las encuestas dicen que la opción A Favor ha subido muchísimo en los últimos días, entonces el oficialismo siente la necesidad de decir 'para que estemos claros' y dicen que el día de hoy no están dadas las condiciones para impulsar un tercer proceso".

"El PPD hizo una declaración de partido y dijo 'nosotros no vamos a impulsar ningún proceso al menos hasta 2030', otros no ponen ninguna fecha y dicen que no están dadas las condiciones, y hay otros, particularmente los dirigentes del Partido Comunista, que han sido enfáticos, una y otra vez, diciendo que lo que ellos esperan es impulsar desde la calle una asamblea constituyente y todos conocemos ese discurso", detalló.

Para Galilea, "esa declaración tiene un contenido más electoral (...) la única forma en que el tema constitucional termine es terminando el proceso y a mi juicio eso significa decir que hay una propuesta sensata, vamos a ir A Favor y después se harán las modificaciones que tengan que hacerse, pero ya tenemos una Constitución hecha en democracia".

"Tenemos un convencimiento es que permite de verdad cerrar un ciclo, cerrar una etapa, tener una Constitución que cumple con todos los estándares democráticos de cualquier país occidental razonable y que nos va a permitir, con una mejora muy sustancial en nuestra estructura política, (...) mirar con algo de optimismo y estabilidad el futuro", destacó.

El parlamentario insistió que "rechazar, y eso es lo que queremos hacer el punto, significa seguir enredados en lo mismo y a mí el sentido común me dice 'si es que estamos enredados, ¿por qué vamos a optar por una opción que nos sigue dejando enredados?'".

Al ser consultado sobre la polémica frase "que se jodan", acuñada en la franja del A Favor, Galilea precisó que lo que buscan decir es "abandonemos ese camino, ese rumbo, al que mucha gente nos trató de llevar y decir 'deja de molestarme con caminos que no tienen nada que ver con el progreso y el futuro de Chile, yo quiero votar A Favor', punto".