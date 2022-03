Primer informe de Comisión de Principios Constitucionales se vota en el pleno

Tras suspender la mañana de este viernes las sesiones en comisiones por el cambio de mando presidencial, la Convención Constitucional retoma esta tarde su trabajo con la votación en general del pleno sobre el primer informe de la Comisión de Principios Constitucionales.

El documento despachado contiene 36 artículos que, para avanzar a su próxima votación en particular, deberán alcanzar el quórum de dos tercios por parte de los convencionales.

Se destaca en este informe que algunos de sus artículos -que detallan los lineamientos de la nueva Constitución- tienen varias alternativas para la votación del pleno.

Algunos de los principios constitucionales que se destacan en el escrito son el que buscan que Chile sea un "Estado social y democrático de derecho", se habla también de la plurinacionalidad y de la protección y reconocimiento de las familias "en sus diversas formas, con independencia de sus lazos consanguíneos y filiativos".

Mientras que también se señalan temas como los emblemas nacionales, detallado que se establecen como "representativos de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional", agregando que "se reconoce los símbolos y emblemas plurinacionales propios de los distintos pueblos indígenas y tribales".

DISCUSIÓN ENTRE CONVENCIONALES POR EL INFORME

El informe de este debate ha sido fuertemente criticado por algunos convencionales, entre ellos Martín Arrau (UDI), quien aseguró que el informe de esta comisión es "un panfleto político, un experimento que lo que hace es dividir y reflotar frase a frase el resentimiento".

Esta crítica tuvo respuesta de su par Loreto Vidal (ex La Lista del Pueblo), quien afirmó que Arrau "no aprende" y que con este tipo de dichos "me va a obligar nuevamente -por segunda vez- a llevarlo a Ética".

"¿Cómo se atreve a hablar de panfletos sobre un trabajo serio de un grupo de convencionales igual que usted? Sea respetuoso de una vez por todas, por amor a Dios estamos frente a Chile", puntualizó la constituyente.

MENSAJE DE LA MESA DE LA CONVENCIÓN A BORIC

Al iniciar la sesión de este viernes, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, felicitó, en nombre del órgano constituyente, al Presidente Gabriel Boric por iniciar su mandato y le deseo que "le vaya bien".

"Desde esta Convención Constitucional también quiero mandar un saludo al presidente que asume su cargo hoy, el presidente Gabriel Boric, porque a todas y todos nos conviene que no le vaya bien a este Gobierno, porque eso significa que nos irá las personas este país. Espero que sean unos excelentes próximos años", puntualizó Domínguez.