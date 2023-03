Proceso constitucional: Secretaría de Participación Ciudadana se instaló este martes

Después de que la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad del nuevo proceso constituyente iniciaran funciones, este martes fue el turno de la presentación de la Secretaría de Participación Ciudadana.

Los rectores de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, Rosa Devés e Ignacio Sánchez, encabezaron la ceremonia, que se desarrolló en el Centro Cultural Gabriela Mistral.

"La participación ciudadana es una condición fundamental de legitimidad de un proceso constituyente y finalmente del resultado de la Constitución. Es muy importante para la legitimidad del proceso que esos diálogos y esas escuchas tengan consecuencias", manifestó Devés.

Sánchez, en tanto, apuntó que "en términos de cómo poder reencantar" a la ciudadanía con el nuevo proceso, "un elemento bien clave es el prestigio y la representatividad que tiene el sistema universitario en nuestro país".

Con el fin de incorporar a la ciudadanía en la construcción de la nueva Carta Fundamental, se contemplan cuatro mecanismos: iniciativa popular de norma, audiencias públicas, diálogos ciudadanos deliberativos, representativos o abiertos, y consulta ciudadana.

La participación ciudadana, no obstante, partirá recién con la instalación del Consejo Constitucional el 7 de junio, cuyos 50 integrantes integrantes serán electos un mes antes.

[HILO] 1/5 ¿Cómo participar del #ProcesoConstitucional? 🗳🤔 Junto a la @ucatolica HOY a las 11hrs. lanzaremos la Secretaría de #ParticipaciónCiudadana con 4 herramientas para que TÚ puedas revisar, debatir y modificar la próxima constitución. Streaming en https://t.co/mbL6yPz5N2 pic.twitter.com/2NrfBTawIk — Universidad de Chile (@uchile) March 7, 2023



A la actividad de este martes estuvo invitada la mesa de la Comisión Experta, compuesta por la presidenta Verónica Undurraga y el vicepresidente Sebastián Soto, así como su Secretaría.

Undurraga relevó que en este proceso la ciudadanía podrá conocer el anteproyecto, que deberá redactar la referida Comisión, y desde ahí hacer sus aportes.

Esta participación "es distinta a los procesos anteriores, porque aquí las personas van a tener un anteproyecto, no van a tener solo las declaraciones de prensa de las personas que estemos participando, no solo las noticias, ni van a tener el texto final respecto del cual ya solo podían decir si estaban de acuerdo, si aprobaban o no aprobaban", sostuvo.

También estuvieron presentes integrantes de la Comisión Experta, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS) y la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), quien hizo hincapié que este segundo proceso surgió tras el fracaso del primero.

"Este no es un esfuerzo en que estemos partiendo de un precedente fácil, estamos partiendo de un fracaso, de un distanciamiento ciudadano de lo que significa este camino que hemos trazado, y por tanto una participación ciudadana exigente y exitosa no consiste solo en escuchar a los ciudadanos, consiste en que los ciudadanos se escuchen unos con otros", planteó.

Ante ello, enfatizó, "a nombre del Gobierno del Presidente Boric queremos entregar férreamente nuestro apoyo a este esfuerzo, estaremos en lo que sea necesario hacer, no más de la cuenta; y que se sepa siempre que el gobierno está del lado de este proceso".