Proceso constituyente: Diputados votan reforma con paridad y escaños reservados

La Cámara de Diputados vota este miércoles en Sala la reforma constitucional que habilite el proceso constituyente, y reafirme el acuerdo del 15 de noviembre, junto con las indicaciones sobre paridad de género, facilidades para la representación de independientes y cuotas para los pueblos indígenas.

La sesión en el hemiciclo inició alrededor de las 09:30 horas, con la exposición del diputado informante Matías Walker (DC), presidente de la Comisión de Constitución, donde fue aprobado el texto el lunes pasado, todo en el marco del primer trámite constitucional.

Hasta el hall de la Cámara Baja llegó un grupo de de mujeres feministas para manifestarse a favor de que haya un Convención Constitucional paritaria.

"Vinimos distintas mujeres feministas autoconvocadas de distintas edades, para hacer que se escuche en este espacio, que ha estado tan alejado de la ciudadanía, una demanda que es sumamente importante. Las mayorías sociales ya han hablado, tanto en la consulta del fin de semana como a lo largo de todo este proceso de movilización: queremos una nueva Constitución por asamblea constituyente, pero que sea efectivamente representativa, democrática", comentó Emilia Schneider, presidenta de la FECh.

"Eso implica que las decisiones dejen de tomarse sin las mujeres, sin las disidencias sexuales, sin los pueblos indígenas, y sin todas y todos que hemos sido excluidos históricamente en la política. Creemos que hoy día éste es un primer paso mínimo para dar condiciones para que nuestra nueva constitución se garanticen nuestros derechos", complementó.

Presumible rechazo a indicaciones

Algunas de ellas abordaron a la diputada RN Marcela Sabat para pedirle explicaciones al anunciado rechazo a la indicación sobre paridad de género, pese a que ella misma –junto a dos correligionarias y otras diputadas de oposición- la había firmado, ante lo cual la parlamentaria expuso la situación.

Asimismo, en las tribunal de la Sala hay comuneros mapuche para presenciar el debate, debido a que también se discuten cuotas para pueblos indígenas.

En tanto, hay molestia contra el diputado Gabriel Boric luego de que hiciera ingresar a un grupo de mujeres -entre ellas la comediante Jani Dueñas-, incluso evadiendo los torniquetes por debajo, para que se instalaran en las tribunas de la Sala, a la cual sólo podían entrar personas con invitaciones de parlamentarios. Hubo un intento por desalojarlas, pero el legislador frenteamplista pidió expresamente que no se hiciera.

En el oficialismo están por no dar votos a las indicaciones sobre paridad y cuotas reservadas porque, sostienen, pone en riesgo el transversal Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, documento que, en el marco de la crisis social, dio pie a este proceso y en el cual aquellos puntos habían quedado pendientes por falta de consenso.

Aquella decisión de las bancadas de los partidos de Chile Vamos, según se estima, harán caer las tres indicaciones, ya que no se alcanzarían los quórums requeridos -3/5 o 2/3-. Sin embargo, a modo de ratificar la postura de algunas parlamentarias, y pese a que la bancada rechazará las indicaciones, RN ingresó ayer un proyecto paralelo que plantea los mismos puntos.

En tanto, se espera la aprobación de la reforma al capítulo 15 de la Carta Magna, que concentra el Acuerdo por la Paz y lo establecido posteriormente en la comisión técnica, que permitirá llamar a plebiscito y fijar las condiciones de las eventuales convenciones. El proyecto tiene hasta el 28 de diciembre para ser despachado del Congreso y así cumplir con los plazos del Servicio Electoral para que la votación se pueda realizar en abril próximo.

Timonel RN lamentó que hubiera acuerdo en los puntos de las indicaciones

En el debate cada parlamentario tiene cinco minutos para intervenir, y la sesión de Sala está agendada hasta el total despacho de la reforma.

A su turno, el timonel RN, Mario Desbordes, lamentó que "no se haya podido llegar a acuerdo en esos tres puntos que me parecen muy importantes. La participación de independientes, y en eso sí había acuerdo transversal, después se desclasificará quién fue el que se opuso; y yo los invito además a que los partidos políticos, y lo digo como presidente de uno, no tengamos financiamiento previo, para que tengamos cancha pareja con los independientes".

Apuntó también a la "participación femenina: sería una vergüenza que la Constituyente tenga 75 por ciento hombres y 25 de mujeres, y presentamos un proyecto de ley ayer para modificar la Ley Orgánica de Votaciones, y espero que se apruebe con los votos de quiénes estén disponibles. Y espero que también tengamos participación de pueblos originarios con ciertas garantías".