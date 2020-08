Proceso constituyente: Gobierno destaca apoyo "transversal" a escaños indígenas reservados

El proyecto que garantiza escaños reservados para los pueblos indígenas en una eventual convención constituyente, tras el plebiscito de octubre, comenzó este lunes su análisis en particular en la Comisión de Constitución del Senado.

La reforma fue aprobada en general por la Sala el pasado 7 de julio: si bien ésta asegura los cupos indígenas para el proceso, no se especifica cuántos serán.

A nombre del Gobierno, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, reafirmó la disposición del Ejecutivo sobre su intención de avanzar para que haya reforma con escaños reservados para los pueblos indígenas.

"Creemos que sería relevante contar con la participación de nuestros pueblos originarios en escaños reservados. Creemos que, independiente de las diferencias que pudieran existir en las indicaciones presentadas por parte de los senadores, hoy ha quedado claramente establecido que todos los colores políticos y de forma transversal consideran, de existir un proceso constituyente, debiera existir también los escaños reservados para los pueblos originarios", remarcó.

El debate para concretar esto es complejo y se han presentado al menos 16 indicaciones con distintas fórmulas: algunos proponen entre 24 ó 26 cupos para pueblos originarios, otros señalan que hay que inscribirse primero en un padrón especial para determinar con ello cuántos escaños a reservar, y también ver los cupos para cada pueblo dependiendo del origen de cada persona inscrita.

El senador DC Francisco Huenchumilla, representante de La Araucanía, dijo que "un primero punto es la cantidad de escaños, quiénes pueden ser candidatos, cómo se eligen los constituyentes. Toda vez que son pueblos distintos, a lo menos nueve, distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional, la pregunta es cómo las cédulas pueden hacer las diferencias entre los distintos pueblos".

"Otra norma es sobre el distrito, si éste es un distrito único nacional, en la asignación de los escaños y, por último, la paridad de género. Esos serían los puntos centrales, a nuestro juicio, que habría que resolver para que esto pudiera ser operativo", apuntó el ex intendente.

Senadora UDI espera que "no exista sobrerrepresentación del pueblo mapuche"

La intención de algunos parlamentarios es que esto quede resuelto antes del plebiscito. Si bien hay voluntad, también existen aprensiones respecto de cuántos cupos se le reservará a cada pueblo.

La senadora UDI Luz Ebensperger dijo esperar que "podamos aprobar algo que de verdad logre representar la diversidad de pueblos originarios que hay a lo largo de nuestro país y, con todo el respeto que me merece el pueblo mapuche, que no exista una sobrerrepresentación del pueblo mapuche a costa del resto de los pueblos originarios. Esa es una preocupación que me nace del corazón, porque creo que puede ser ese uno de los resultados".

En este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social expuso en la Comisión de Constitución que, de acuerdo al registro de la Conadi, hay 243 mil personas mayores de 18 años que están en ese padrón como pertenecientes o teniendo ascendencia de pueblos originarios.