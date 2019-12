Proceso constituyente: Oposición lanza ultimátum al oficialismo por falta de acuerdo en cuotas

Las cuotas de género y para pueblos originarios en la convención sigue siendo la principal diferencia que traba un eventual acuerdo entre la oposición y el oficialismo en las negociaciones para definir las reglas del proceso constituyente.

Frente a lo que se ha convertido en un punto muerto desde la semana pasada, la oposición puso sobre la mesa un ultimátum: si no hay acuerdo entre los presidentes de partidos, lo buscarán en el Congreso con una modificación a la Ley Electoral.

"No queremos ser nosotros quienes cierren las puertas al diálogo. Hay una responsabilidad en el oficialismo de abrirse a esta posibilidad que, además, son propuestas de todo sentido común. Incorporar indígenas, incorporar independientes, incorporar mujeres hoy es el sentir mayoritario y respecto del cual debiésemos estar preocupados de revisar las fórmulas, más que de revisar los principios", expresó la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez.

Mientras que su par del Partido Radical, Carlos Maldonado, indicó que "desde el miércoles pasado no hemos tenido noticias, aunque ha habido contactos informarles, donde esperamos que hoy sea un día importante y decisivo, ojalá así lo sea".

"Y si no, por cierto, como oposición tendremos que seguir impulsando estas materias con las armas de la democracia, por la vía legislativa", adelantó.

"No tengo problema" con la vía legislativa, dice Desbordes

Este llamado de atención no cayó bien en la derecha, desde donde el timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, desdramatizó la posibilidad de que haya un cambio a la Ley Electoral.

"No podemos nosotros transgredir el acuerdo firmado hace cuatro viernes atrás presentando proyectos de ley respecto de aquellas cosas que rechazamos en su minuto. El tema de los escaños reservados no se discutió jamás, por lo tanto, si alguien le quiere agregar a eso escaños reservados para pueblos originarios, puede presentar un proyecto de ley y eso se puede presentar en el Congreso. No tengo problema con aquello", admitió.

En paralelo, la mesa técnica sigue redactando la propuesta final para llevar adelante el plebiscito de abril, borrador que debería estar listo durante la presente jornada.