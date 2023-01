Proceso constituyente: Senado confirmó representantes para comisión bicameral

El Senado nominó y confirmó este miércoles a sus nueve representantes en la comisión bicameral que revisará la propuesta de reglamento para el nuevo proceso constituyente.

Con 42 votos a favor, se aprobó que Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Paulina Núñez (RN), Rodrigo Galilea (RN), Alfonso de Urresti (PS), Francisco Huenchumilla (DC), Loreto Carvajal (PPD), Claudia Pascual (PC) y Matías Walker (Demócratas) serán los participantes en esta instancia.

Este jueves será el turno de la Cámara de Diputados de designar a sus representantes, mientras que este viernes se reunirá la comisión para revisar la propuesta de reglamento elaborada por las secretarías.

Este informe deberá ser aprobado por tres quintos de ambas corporaciones, mientras que la próxima semana se definirá en la Cámara la votación de la comisión de expertos y del comité de admisibilidad, la que se tratará en el Senado el miércoles 25 de enero.

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), comentó que "la Constitución establece la forma en la cual se va a proceder a la elección de los integrantes tanto de la Comisión Experta tanto como el Comité Técnico".

Sin embargo, desde el Partido Republicano el senador Rojo Edwards indicó que "la forma que tuvieron quienes firmaron el acuerdo para no considerar a quienes no firmamos el acuerdo fue a través de una contraposición entre un principio que dice que todas las fuerzas políticas tienen que estar representadas y una regla que es que se vota a fardo cerrado con una votación con un quórum de cuatro séptimos".

"De esa manera están tratando de presionar para que grupos que no tenemos mayoría calificada simplemente no podamos participar. En este grupo de expertos debiesen haber expertos de todas las tendencias y eso es lo que debiese primar, pero hasta el momento aquello no está ocurriendo", agregó.

Entre los posibles integrantes para el comité de expertos se barajan nombres como Teodoro Ribera (RN), Natalia González y Máximo Pavez (UDI), Gabriel Osorio (PS), Domingo Lovera (RD) y Paz Anastasiadis (DC).