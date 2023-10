Propuesta de Constitución mantendrá texto que, se afirma, pone en riesgo el aborto en tres causales

En medio de la maratónica votación de las más de 600 observaciones a la propuesta de nueva Carta Magna, el oficialismo no logró modificar en la Comisión Experta una de las enmiendas más controvertidas aprobadas en el Consejo Constitucional: el artículo que protege la vida de "quien" está por nacer.

Luego de que no hubiera votos para suprimir, aprobar una nueva redacción o volver al texto de la Constitución actual, la polémica redacción quedó afirme en el proyecto que se someterá a plebiscito el próximo 17 de diciembre.

🗳️ La redacción “La ley protege la vida de QUIEN está por nacer" se queda en el texto constitucional, ya que no hubo votos para suprimir, aprobar una nueva redacción (la protección de la vida del ser humano antes de nacer) o volver al texto de la constitución actual. @Cooperativa — Camila López González (@g_pelusa) October 12, 2023

Desde el oficialismo advierten que el pronombre relativo "quien" pone en jaque la ley de aborto en tres casuales, mientras que sus promotores en la oposición aseguran que la norma no afecta la legislación.

La actual ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en vigor desde 2017, establece que el aborto es ilegal excepto en tres supuestos básicos: riesgo de la madre, inviabilidad fetal o violación.

También quedó afirme en la propuesta constitucional la definición de niño como todo menor de 18 años.

VOCES A FAVOR Y EN CONTRA

La propia ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sostuvo un día después de que se aprobara la norma en el Consejo que el artículo "permitiría, que, por ejemplo, incluso pudiéramos retroceder en la pastilla del día después", tras lo cual la presidenta del órgano, Beatriz Hevia (Republicanos), aseveró que la secretaria de Estado "ridiculizó" el trabajo de sus pares constituyentes al expresar su temor.

En tal sentido, Hevia hizo un llamado a "no desinformar en cuanto a cual es el alcance de la norma, que no está prohibiendo el aborto en Chile. La norma está reconociendo una realidad; que alguien está en el vientre materno. Luego, el Congreso tienen que determinar qué efectos tiene, que ese alguien esté ahí".

"Mi impresión es que, de ratificarse en diciembre este texto constitucional con esta norma, estaría en peligro ciertamente lo que son las tres causales", alertó en Cooperativa, por su parte, el abogado Javier Couso (Democracia Cristiana), experto en derecho constitucional y profesor de la Universidad Diego Portales.

Esta mañana, Antonia Rivas, representante de Convergencia Social en la Comisión Experta, denunció en Cooperativa una "trampita" que podría declarar inconstitucional las tres causales, argumentando que, aunque se cambiara el "quien" por el "que", si se mantenía la definición de niño como todo menor de 18 años, de todas formas se abriría la puerta para reabrir el debate sobre el aborto.

En contrapartida, los defensores de la norma han citado masivamente una columna que el rector de la UDP, Carlos Peña, publicó en El Mercurio y que sostiene la que la enmienda "no parece ser ni absurda, ni excesiva, ni conservadora, ni nada semejante".

"Después de todo basta un poco de reflexión para advertir que el aborto debe permitirse cuando hay razones fuertes en su favor (como hoy ocurre); pero no para admitirlo desaprensivamente como si no planteara problema moral alguno y se redujera simplemente a un asunto de libertad (como a veces se pretende)", planteó el académico.

Por su parte, el excandidato presidencial José Antonio Kast (Republicanos), consultado el fin de semana en Canal 13 por los aspectos en los que el partido no está dispuesto a ceder, respondió que "de partida, la vida. Nosotros no vamos a transar en el tema del quien o el que. Para zanjar eso, les decimos al tiro: mire, no lo vamos a transar, o sea ¿para qué se enredan?", dijo en alusión a la norma aprobada por el Consejo, que protege la vida de "quien está por nacer".

La última Plaza Pública Cadem, que dio cuenta de un aumento en la intención de votar por la opción "A favor" por la propuesta constitucional y una baja en la de hacerlo por el "En contra" en el plebiscito, reveló que la principal razón de quienes se inclinan por rechazar es que se ponga en riesgo el aborto en tres causales (61%).

Los integrantes de la Comisión Experta se encuentran debatiendo, hasta total despacho, las 622 observaciones formuladas a la propuesta aprobada por el Consejo Constitucional.

Una vez que los expertos finalicen esta labor, devolverá el texto a los consejeros, quienes a partir del lunes 16 de octubre comenzarán a debatir y votar las observaciones.