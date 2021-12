Un grupo de convencionales de derecha ingresó este martes una nueva propuesta de norma constitucional, para incluir en el proyecto de Carta Fundamental en la que trabaja la Convención.

La enmienda pretende garantizar constitucionalmente el derecho al acceso a mecanismos de fertilización asistida, en forma progresiva, de modo que no sea el poder adquisitivo de los pacientes el que determine su ingreso a esos tratamientos.

La iniciativa fue presentada por el colectivo "Independientes RN Evópoli", impulsada por Bárbara Rebolledo (Distrito 17).

"Yo soy una de las personas que tuvo que acceder a técnicas de fertilidad. Es conocida mi situación y desde que manifesté públicamente mi situación, durante los últimos 10 años, he recibido innumerables llamados de personas preguntándome desde el doctor hasta cómo lo había financiado. La verdad es que, en la práctica, sólo porque pude pagar (el tratamiento) hoy día soy mamá, y no quiero que existan más personas que quieran ser padres y no puedan hacerlo", expresó la periodista y ex conductora de televisión.

Ahora, la propuesta deberá ser debatida por los integrantes de la convención y requerirá una mayoría de dos tercios para su aprobación.