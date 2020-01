PS aseguró que enfrentará la "campaña del terror" de la derecha por el plebiscito constituyente

Este sábado se realizó el Comité Central del Partido Socialista (PS), instancia en que los líderes de la colectividad señalaron que trabajarán en una cruzada de cara al plebiscito constituyente de entrada que se realizará en abril y así evitar la "campaña del terror" iniciada por el oficialismo.

El presidente del PS, senador Álvaro Elizalde, aseguró que tienen la misión de enfrentar la "desinformación" por parte de los partidos de la derecha, que buscan el rechazo a una nueva Constitución.

"Hay que enfrentar la campaña de desinformación propuesta por la derecha, que buscan cualquier tipo de excusa -todos los días- para negar que tengamos una Constitución en democracia", puntualizó el ex vocero de Gobierno.

En esta misma línea, la senadora Isabel Allende (PS) aseguró que no hay que "dejarse amedrentar por una campaña del terror que ya comenzaron parlamentarios de RN y la UDI, que señalan que no hay condiciones".

"Tenemos una tremenda oportunidad"

Sobre las votaciones, Elizalde aseguró que en el Partido Socialista "tienen la certeza" que la mayoría de los chilenos quieren una Nueva Constitución, aunque señaló que es importante motivar a las personas para que vayan a votar.

"Tenemos la certeza que la mayoría de las personas quiere una Nueva Constitución, pero no tenemos la certeza de cuántas personas irán a votar, por eso es importante motivar a los chilenos y chilenas a acudir este proceso", afirmó Elizalde.

Mientras que la senadora Allende señaló que ganar en el plebiscito es una oportunidad única y la tarea más importante para lograr tener una nueva Constitución, algo que -según señaló- "es necesaria e importante para la gente".

"Tenemos una tremenda oportunidad de no sólo generar una nueva Constitución, sino que darnos las herramienta que nos permita llegar a esos cambios que necesitamos. El desafío está ahí", añadió la parlamentaria.

Encuesta CEP

Sobre los resultados de la encuesta CEP, en la que el Presidente Sebastián Piñera alcanzó solo un seis por ciento de aprobación, el líder del PS comentó que no es una buena noticia, y que "sin lugar a duda evidencia lo mal que lo ha hecho el Presidente, y lo mal que ha enfrentado la crisis".

Por su parte, la diputada Maya Fernández aseguró que "no es sólo criticar el seis por ciento del Presidente, claramente es una preocupación, pero también en el Congreso y los partidos políticos tenemos que hacer una autocrítica y un análisis de cómo nos acercamos a la ciudadanía".

En tanto, el senador Carlos Montes abordó el 3 por ciento de confianza de la ciudadanía al Congreso.

"Hace mucho rato que no hay autocrítica, pero a partir del 18 de octubre la autocrítica tiene que profundizarse, aqui hay una crítica a la democracia en general, a las instituciones por su incapacidad para procesar y encontrar maneras de salir de la crisis", dijo el senador socialista.

"Todos los parlamentarios, de todos los partidos, tenemos que ser muy humildes, recoger mucho, conversar mucho, oír mucho, explicar en ese contexto qué significa el proceso constituyente", recalcó el parlamentario.

Campaña "Yo Apruebo" de la DC

La Democracia Cristiana (DC) también se reunió este sábado para coordinar la campaña "Yo Apruebo" y la estrategia del partido ante el plebiscito por la nueva Constitución.

Para el inicio de esta campaña asistieron alcaldes y concejales de la Región Metropolitana.

"Nuestra tarea justamente es que cada día más ciudadanos se vayan involucrando en este proceso", señaló la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao.

"El tema político no es fácil en los territorios, porque también hay apatía. Junto con este Chile que despertó también hay gente que no está o no se involucra, porque cree erróneamente que esto no le afecta en su vida diaria", añadió la autoridad comunal.

La alcaldesa Leitao remarcó que "lo que nosotros tenemos que hacer es ir justamente a decirles cómo y de qué manera impacta en su vida diaria, en su calidad de vida y en su futuro y en el de sus hijos y nietos el que podamos tener una nueva Constitución".